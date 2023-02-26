Es ist unser Leben (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Es sollte der Menschheit doch endlich mal in den Sinn kommen, dass wir nicht in Sim City leben und es kein Neustart-Knopf gibt!Auch wenn sich die selbsternannte Herrscherkaste das wünscht mit ihrem Great Reset, damit sie weiter die Menschen als Sklaven halten können!

Totale Überwachung und Kontrolle - wer nicht nach ihren Regeln spielt, wird ausgegrenzt und platt gemacht.

Das haben wir seit Corona doch alle gesehen - jeder ist davon betroffen!

Jeder muss lernen NEIN zu sagen wo und wann er kann, anders geht es nicht.

WO ist eure rote Linie?





Viele Grüße,

FTAOL-Mirror





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Musik:

Zack Hemsey - No Man's Land (Instrumental)

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