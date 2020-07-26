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Het lot van de klokkenluider
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24 views • July 26, 2020
Als je ontdekt dat er iets loos is en je spreekt je daar over uit dan krijg je als simpele hard werkende belastingbetaler te maken met figuren die heel veel hebben te verbergen.
Je krijgt een aantekening achter je naam en zal tot het oneindige worden geterroriseerd tot je er wanhopig van zal worden. Werkeloos raken of zelfs dakloos gemaakt worden en je familie tegen je opzetten zodat ze je zullen verlaten verafschuwen ze niet. Ze legt het goed uit. Dit is in Nederland.
Je krijgt een aantekening achter je naam en zal tot het oneindige worden geterroriseerd tot je er wanhopig van zal worden. Werkeloos raken of zelfs dakloos gemaakt worden en je familie tegen je opzetten zodat ze je zullen verlaten verafschuwen ze niet. Ze legt het goed uit. Dit is in Nederland.
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