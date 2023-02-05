Systemstillstand (FTAOL - From Truth And Other Lies)

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Das Video basiert auf dem Outro des unten verlinkten Videos und wurde komplett neu gestaltet.
Das System funktioniert NUR durch EURE Angst vor Strafe, wegen wertlosem Papiergeld, weil sich viele dafür instrumentalisieren lassen und weil zu viele ihre Leben in deren wertlosen Kriegen wegwerfen..
Es ist ein Monopoly-Spiel und wir werden alles verlieren.
Es gilt NEIN zu IHREM Spiel zu sagen, bevor es unumkehrbar böse enden wird...
Viele Grüße,
FTAOL-Mirror
Besucht uns gerne auf Wuwox, Odysee, Bitchute, Rumble, Brighteon, Youtube.
https://linktr.ee/fromtruthandotherlies
Musik:
009 Sound System - Born To Be Wasted
https://www.youtube.com/watch?v=tn5YZ2umScM
Originalvideo (Idee/ Outro)
https://www.wuwox.com/w/dKN6QEMq4vpxszhGhQHCwE
Videoausschnitt:
Aus dem Film "Free Guy"
Sie zeigen alles durch ihre Filme..