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NO COVID IN ZANZIBAR - BASZNAK A KOVIDRA AFRIKÁBAN
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81 views • December 03, 2021
AZ AFRIKAIAK B..SZNAK A C O V I D R A, CSAK HALKAN SZÓLOK!
EZ A BAROMSÁG CSAK AZ EU-BAN VAN ÉS USA-BAN.
MÉG KÍNÁBAN SINCS SZURKÁLÁS - OTT PERSZE MINDENÉRT LEZÁRJÁK AZ ORSZÁGOT, DE AZ EGÉSZ CSAK A SZÍNÉSZKEDÉS SZINTJÉN MEGY. CSAK A HÜLYE EU-T AKARJÁK KINYÍRNI. FŐ CÉL: NÉMETORSZÁG ÉS AZ USA LAKOSSÁGÁNAK KEVESEBB, MINT HARMADÁRA ZSUGORÍTÁSA. REF: W E F.
PERSZE MI IS FELÁLDOZHATÓK VAGYUNK ÁM - A TETTETÉS, A SZÍNHÁZ FOLYAMATOS MINDENHOL - AMEDDIG HEGYJUK.
HA HELYILEG MINDENHOL FELEMELED A SZAVAD ÉS ISMERKEDSZ, ÁTADOD A GONDOLATOD, AZ EMEREK ELKEZDIK LESZ@RNI AZ EGÉSZET ÉS VOLT C O V I D, NINCS C O V I D, MIVEL NEM TUDJÁK KERESZTÜLVINNI A GYAKORLATBAN!
EZ A BAROMSÁG CSAK AZ EU-BAN VAN ÉS USA-BAN.
MÉG KÍNÁBAN SINCS SZURKÁLÁS - OTT PERSZE MINDENÉRT LEZÁRJÁK AZ ORSZÁGOT, DE AZ EGÉSZ CSAK A SZÍNÉSZKEDÉS SZINTJÉN MEGY. CSAK A HÜLYE EU-T AKARJÁK KINYÍRNI. FŐ CÉL: NÉMETORSZÁG ÉS AZ USA LAKOSSÁGÁNAK KEVESEBB, MINT HARMADÁRA ZSUGORÍTÁSA. REF: W E F.
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