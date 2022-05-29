Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 40

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Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Есть ли душа у клонов нынешних?
01:04 — Клоны считаются роботами или человеками?
01:20 — Много ли их среди нас? Как их разпознать?
01:48 — Вопрос о психотронных продуктах.
05:49 — Вопрос о помеченных «числом Зверя».
06:19 — Вращение по спирали — самый сильный вид движения?
07:13 — Вопрос о «мистическом времени».
07:48 — Вопрос о пробуждении и падении.
09:00 — Есть ли действенный ответ на обман с жижей?
10:05 — Почему недопустимо врать, даже в незначительной степени?
10:52 — О каких «избранных» говарится писании?
11:32 — Что означают эти строки из «Послания Солунянам»?
12:04 — В этих словах «куклами» названы принявшие «метку зверя»?
12:38 — Главным судьёй себе будет сам человек?
13:17 — За счёт чего опять пойдёт неосознание после тысяч лет?
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 40.
Читает Автор. https://youtu.be/DI_tsjVrsWs
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-40
Книга «Чудо Познания», 2 том https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/
Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj
Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
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