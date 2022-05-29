Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 40

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Да Будет Свет!

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Есть ли душа у клонов нынешних?

01:04 — Клоны считаются роботами или человеками?

01:20 — Много ли их среди нас? Как их разпознать?

01:48 — Вопрос о психотронных продуктах.

05:49 — Вопрос о помеченных «числом Зверя».

06:19 — Вращение по спирали — самый сильный вид движения?

07:13 — Вопрос о «мистическом времени».

07:48 — Вопрос о пробуждении и падении.

09:00 — Есть ли действенный ответ на обман с жижей?

10:05 — Почему недопустимо врать, даже в незначительной степени?

10:52 — О каких «избранных» говарится писании?

11:32 — Что означают эти строки из «Послания Солунянам»?

12:04 — В этих словах «куклами» названы принявшие «метку зверя»?

12:38 — Главным судьёй себе будет сам человек?

13:17 — За счёт чего опять пойдёт неосознание после тысяч лет?

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 40.

Читает Автор. https://youtu.be/DI_tsjVrsWs



Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-40

Книга «Чудо Познания», 2 том https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/

Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj

Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/



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