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ESTI SÉTA NÉMETORSZÁGBAN 2020. December / NIGHTWALK in Germany 2020. December
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16 views • December 17, 2020
Ki van kint ilyenkor sétálni?
Németországban annyira "vigyáznak az egészségedre", "úgy szeretnek", hogy összevernek, hogy agyba-főbe vernek ezért.
Természetesen mindezt a Te egészséged, jóléted érdekében!
Szégyen, hogy ott van a sok polgár és NEM segítenek egymásnak!
KÉRDÉS: Te mit tennél, ha látnál egy ilyen helyzetet? Segítenél?
- Komolyan kérdezem, mert erre számíthatsz itton is BÁRMIKOR!
A videót Michaela Gehse osztotta meg a FB-on.
Németországban annyira "vigyáznak az egészségedre", "úgy szeretnek", hogy összevernek, hogy agyba-főbe vernek ezért.
Természetesen mindezt a Te egészséged, jóléted érdekében!
Szégyen, hogy ott van a sok polgár és NEM segítenek egymásnak!
KÉRDÉS: Te mit tennél, ha látnál egy ilyen helyzetet? Segítenél?
- Komolyan kérdezem, mert erre számíthatsz itton is BÁRMIKOR!
A videót Michaela Gehse osztotta meg a FB-on.
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