ESTI SÉTA NÉMETORSZÁGBAN 2020. December / NIGHTWALK in Germany 2020. December

Ki van kint ilyenkor sétálni?

Németországban annyira "vigyáznak az egészségedre", "úgy szeretnek", hogy összevernek, hogy agyba-főbe vernek ezért.

Természetesen mindezt a Te egészséged, jóléted érdekében!

Szégyen, hogy ott van a sok polgár és NEM segítenek egymásnak!

KÉRDÉS: Te mit tennél, ha látnál egy ilyen helyzetet? Segítenél?

- Komolyan kérdezem, mert erre számíthatsz itton is BÁRMIKOR!



A videót Michaela Gehse osztotta meg a FB-on.