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"Live" du dimanche, 8 août 2021, masques, graphène et toxicité banalisée
webzen
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0 view • August 09, 2021
Quel plaisir de vous retrouver avec un "live" de fin de soirée, à la fois dans Facebook et dans YouTube, soit les 2, en même temps.

Les liens sont ici:

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=2728

Dans ce "live", je vous parle de ma visite dans un hôpital du Québec où l'on retrouve des règles d'accès qui me semblent déraisonnablement oppressives. Lors de cette visite, j'ai pu m'entretenir brièvement avec un médecin à propos de la "vaccination" et je vous soumets l'idée de faire signer une feuille qui les rendrait responsables lorsqu'ils vous déclarent que les "vaccins ne présentent AUCUN DANGER", comme je me suis fait dire, mot-pour-mot.

Je vous parle aussi du "mutant" du variant Delta appelé le "Delta Plus" et combien c'était ridicule, en terme de réelle portée de celui-ci (en Inde, dans un village perdu), même si les médias du monde entier en ait fait leur grand titre du jour.

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=2616

Et de très nombreuses autres informations et réflexions ayant trait à la période dans laquelle nous sommes appelés à faire preuve d'espoir, de résilience et bien sûr, d'imagination car nous sommes des créateurs divinement connectés.

-- --

En pensant à moi, vous m'aidez à produire les contenus que je vous destine, avec rigueur et enthousiasme.

https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas

Par Interac: [email protected]
Q = Ton nom et R = Claude

Merci!

-- --
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