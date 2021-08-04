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Clown Planet News (4 Aug. 2021): Vaccine Mandates, Lockdowns, Passports, & Social Credit Scores
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101 views • August 05, 2021
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https://www.independent.ie/news/cars-funerals-and-home-improvements-eu-to-crack-down-on-large-cash-payments-40713482.html
https://tnc.news/2020/06/10/a-comprehensive-list-of-police-officers-injured-or-killed-in-us-riots/
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https://www.zerohedge.com/political/cuomo-demands-private-businesses-ban-unvaccinated-customers
https://pjmedia.com/news-and-politics/rick-moran/2021/07/31/coming-soon-a-no-buy-list-for-conservatives-and-other-hate-groups-n1466088
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https://www.jpost.com/israel-news/covid-israel-registers-almost-4000-cases-as-cabinet-prepares-to-meet-675707
https://www.jpost.com/israel-news/israel-may-place-us-under-severe-travel-warning-675718
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https://metro.co.uk/2021/08/04/bill-gates-is-helping-fund-research-on-a-male-contraceptive-pill-15035696/
https://www.independent.ie/news/cars-funerals-and-home-improvements-eu-to-crack-down-on-large-cash-payments-40713482.html
https://tnc.news/2020/06/10/a-comprehensive-list-of-police-officers-injured-or-killed-in-us-riots/
https://www.thisismoney.co.uk/money/cars/article-9844767/AA-says-dont-panic-buy-fuel-ahead-September-switchover-E10-petrol.html
https://www.zerohedge.com/markets/rabo-what-cdc-did-blatantly-unconstitutional
https://twitter.com/BreitbartNews/status/1422754744968302595
https://twitter.com/BrionMcClanahan/status/1422943963443499009
https://www.bbc.co.uk/news/business-58032552.amp
https://www.openvaers.com/covid-data
https://summit.news/2021/08/04/video-rand-paul-calls-nih-director-stupid-after-call-to-wear-masks-at-home/
https://twitter.com/Arwenstar/status/1422659177986641924
https://www.jpost.com/health-science/pfizer-covid-19-vaccine-linked-to-rare-cases-of-eye-inflammation-study-675839
https://www.outkick.com/maryland-governor-urging-lamar-jackson-to-get-vaccinated/
https://rumble.com/vkoudj-how-del-has-been-ahead-of-the-curve-on-covid.html
https://www.youtube.com/watch?v=Erc6pLYE4fs
https://rumble.com/vknnsr-about-half-the-cases-are-vaccine-failures.html
https://summit.news/2021/08/04/cnn-medical-analyst-we-cant-trust-the-unvaccinated/
https://twitter.com/jflandis/status/1419169999848103936/photo/1
https://www.ednc.org/2021-01-28-nursing-faculty-requirements/
https://www.nbcnews.com/nightly-news/video/some-health-care-workers-choosing-not-to-get-covid-vaccine-117617221941
https://twitter.com/LiamSchubel/status/1419902711093514273
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9846939/Soldiers-sent-enforce-lockdown-Sydney.html
https://twitter.com/11NetworkAU/status/1422104948146425856
https://twitter.com/disclosetv/status/1421449217176973314
https://dailyexpose.co.uk/2021/07/29/87-percent-covid-deaths-are-vaccinated-people/
https://theplantstrongclub.org/2021/08/02/gibraltar-iceland-see-massive-covid-spike-despite-over-90-of-population-vaccinated/
https://www.zerohedge.com/political/cuomo-demands-private-businesses-ban-unvaccinated-customers
https://pjmedia.com/news-and-politics/rick-moran/2021/07/31/coming-soon-a-no-buy-list-for-conservatives-and-other-hate-groups-n1466088
https://www.theadvocate.com/baton_rouge/news/coronavirus/article_1dae7910-f3ba-11eb-9b6c-734432970ae6.html
https://www.timesofisrael.com/britain-germany-to-begin-giving-3rd-doses-of-coronavirus-vaccine/
https://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=51728
https://www.standard.co.uk/news/uk/vegans-exempt-compulsory-covid-vaccines-workplace-b948403.html
https://www.youtube.com/watch?v=VTWvEWnOfk4
https://lanuovabq.it/it/fuori-dalla-chiesa-i-non-vaccinati-comincia-casale-monferrato
https://www.cryptogon.com/?p=61903
https://www.blacklistednews.com/article/80539/israels-director-of-public-health-stuns-tv-viewers-with-statement-that-50-percent-of-new-covid.html?utm_source=dlvr.it&;utm_medium=twitter
https://rumble.com/vkoma0-biden-covid-coordinator-forced-vaccines-now.html?mref=jcwo5&;mc=2sdbb
https://www.theblaze.com/news/two-more-police-officers-jan-6-capitol-riot-committed-suicide?utm_source=dlvr.it&;utm_medium=twitter
https://summit.news/2021/08/04/australian-health-official-tells-grandparents-dont-go-anywhere-near-your-grandkids/
https://www.jpost.com/israel-news/covid-israel-registers-almost-4000-cases-as-cabinet-prepares-to-meet-675707
https://www.jpost.com/israel-news/israel-may-place-us-under-severe-travel-warning-675718
https://www.ambito.com/mundo/vaticano/el-exigira-los-visitantes-que-esten-vacunados-contra-la-covid-19-ingresar-n5238199
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/08/unvaccinated-flight-vaccine-tsa-mandate/619643/
https://dailysceptic.org/2021/08/03/have-1200-experts-ever-been-proved-wrong-so-quickly/
https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-9857353/Jennifer-Aniston-reveals-shes-cut-people-life-refused-COVID-19-vaccine.html?ito=social-twitter_mailonline
https://twitter.com/therecount/status/1422892095648448516
https://twitter.com/therecount/status/1422886109651120128
https://twitter.com/tomselliott/status/1422884734993043460
https://twitter.com/CNNnewsroom/status/1422928272455733258
https://twitter.com/chcradio/status/1422570242681688064
https://twitter.com/CNBC/status/1422365852695994368
https://twitter.com/disclosetv/status/1422668034897027086
https://twitter.com/RolandBakerIII/status/1422674661393932291
https://twitter.com/tomselliott/status/1422576584607899655
https://twitter.com/Joel_Agius1/status/1422463154013958145
https://twitter.com/JackPosobiec/status/1422642535281971206
https://twitter.com/ABC/status/1422668364405686278
https://twitter.com/therecount/status/1422253530509889544
https://twitter.com/YoureAllDunces/status/1422660215581941761
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