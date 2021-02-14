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Νέο ρεσιτάλ του ρεμπέτη Κουτσαβάκη:«Δεν το μετάνιωσα, δικιά μου η μαγκιά, εγώ θα την πληρώσω»
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20 views • February 14, 2021
Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι το Κουτσαβάκης είναι παρατσούκλι και πως το κανονικό του όνομα είναι Κώστας Παπαϊωάννου.
«Καταρχάς μην το αποκαλείτε πάρτι. Απλώς μαζευτήκαμε 5-6 άτομα να παίξουμε τις μουσικές μας. Δεν το μετάνιωσα καθόλου. Ο κόσμος μου ζητάει τον τραπεζικό μου λογαριασμό για να με βοηθήσει για το πρόστιμο, αλλά δεν το θεωρώ από πλευράς μου ευγενικό να το δεχθώ. Δικιά μου είναι η μαγκιά, εγώ θα την πληρώσω», τόνισε αρχικά ο ρεμπέτης.
«Εσείς μια χαρά μάγκες είστε μαζεμένοι εκεί στο στούντιο και ασκείτε το λειτούργημά σας. Εγώ γιατί να μην ασκώ το δικό μου το λειτούργημα; Να πιούμε το τσιπουράκι μας να κάνουμε και τον ναργιλέ μας. Αυτό θέλουμε.
Κύριε Παπαδάκη βλέπω ότι ούτε εσείς φοράτε μάσκα και φαίνεται το μουστάκι σας. Το δικό μου γιατί να μην φανεί;», είπε χαριτολογώντας ο 24χρονος ρεμπέτης.
«Καταρχάς μην το αποκαλείτε πάρτι. Απλώς μαζευτήκαμε 5-6 άτομα να παίξουμε τις μουσικές μας. Δεν το μετάνιωσα καθόλου. Ο κόσμος μου ζητάει τον τραπεζικό μου λογαριασμό για να με βοηθήσει για το πρόστιμο, αλλά δεν το θεωρώ από πλευράς μου ευγενικό να το δεχθώ. Δικιά μου είναι η μαγκιά, εγώ θα την πληρώσω», τόνισε αρχικά ο ρεμπέτης.
«Εσείς μια χαρά μάγκες είστε μαζεμένοι εκεί στο στούντιο και ασκείτε το λειτούργημά σας. Εγώ γιατί να μην ασκώ το δικό μου το λειτούργημα; Να πιούμε το τσιπουράκι μας να κάνουμε και τον ναργιλέ μας. Αυτό θέλουμε.
Κύριε Παπαδάκη βλέπω ότι ούτε εσείς φοράτε μάσκα και φαίνεται το μουστάκι σας. Το δικό μου γιατί να μην φανεί;», είπε χαριτολογώντας ο 24χρονος ρεμπέτης.
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