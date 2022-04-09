Den satanistiska Bidenregeringen vill stympa barn.

Vita huset påstår att könsbytesoperationer "räddar liv.Biden-administrationen uttalade sig absurt nog i torsdags för könsstympning av barn. I ett uttalande där man slår tillbaka mot anklagelser om pedofili och sexuell grooming av barn mot vänstern, sa presschef Jen Psaki att Vita huset stöder "könsbekräftande" kirurgi för transsexuella barn. "Över hela landet, som vi har talat lite om här inne, ägnar sig republikanska folkvalda åt en oroande, cynisk trend att angripa sårbara transsexuella barn av rent partiska, politiska skäl", sade Psaki. "För att vara tydlig, alla större medicinska föreningar är överens om att könsbekräftande sjukvård för transsexuella barn är en bästa praxis och potentiellt livräddande", hävdade Psaki.En svensk långtidsstudie från 2011 visade däremot att transsexuella personer som genomgått könsbyteskirurgi "hade en ökad risk för självmordsförsök", som doktor Ryan T. Anderson påpekade."Den mest grundliga uppföljningen av könstillhöriga personer - som sträcker sig över 30 år och som utförts i Sverige, där kulturen är starkt stödjande för transsexuella - dokumenterar deras livslånga psykiska ohälsa. Tio till 15 år efter den kirurgiska omplaceringen steg självmordsfrekvensen bland dem som genomgått könsbyteskirurgi till 20 gånger högre än bland jämförbara jämnåriga", förklarade dr Anderson 2018.Så mycket för "livräddning".Psaki avslutade med att Biden-administrationen skulle hålla stater ansvariga för att blockera transsexuella minderåriga från att kirurgiskt stympas. Över hela landet, som vi har talat lite om här inne, ägnar sig republikanska valda tjänstemän åt en oroande, cynisk trend att angripa sårbara transsexuella barn av rent partipolitiska, politiska skäl. Idag i Alabama, istället för att fokusera på kritiska köksbordsfrågor som ekonomin, COVID, eller att ta itu med landets psykiska hälsokris, debatterar republikanska lagstiftare för närvarande en lagstiftning som, bland mycket annat, skulle rikta in sig på transungdomar med en taktik som hotar att sätta barnläkare i fängelse om de tillhandahåller medicinskt nödvändig, livräddande sjukvård för de barn som de betjänar. Precis som det extrema statliga överskridande vi har sett i Texas, där politiker har skickat in statliga tjänstemän i kärleksfulla föräldrars hem för att utreda dem för missbruk - bara för att trakassera och skrämma HBTQI+-samhället - kommer dagens omröstning i Alabama bara att skada barnen.Men Alabamas lagstiftare och andra lagstiftare som överväger dessa diskriminerande lagförslag har blivit uppmärksammade av justitiedepartementet och hälsovårdsdepartementet på att lagar och riktlinjer som förhindrar vård som sjukvårdspersonal rekommenderar för transsexuella minderåriga kan bryta mot konstitutionen och federal lag. För att vara tydlig: alla större medicinska sammanslutningar håller med om att könsbekräftande vård för transsexuella barn är bästa praxis och kan rädda liv. Allt detta leder till en viktig fråga: Vad är det egentligen som denna politik försöker lösa? HBTQI+-personer kan inte utplånas eller tvingas tillbaka in i någon garderob, och barn över hela vårt land bör tillåtas vara den de är utan hot om att deras föräldrar eller läkare kan fängslas bara för att de hjälper dem och älskar dem.President Biden har i både ord och handling åtagit sig att kämpa för alla amerikaner och kommer inte att tveka att ställa dessa stater till svars.