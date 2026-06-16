Anomalia no Mar Báltico

Em 2011, uma misteriosa anomalia gigante foi descoberta por mergulhadores nas profundezas do Mar Báltico



Em 2011, uma equipe da Ocean X Team (empresa de exploração de águas profundas) localizou uma misteriosa anomalia de 18 metros no fundo do Mar Báltico. A descoberta estava a cerca de 91 metros de profundidade e havia deixado um rastro de 300 metros no leito marinho – provavelmente causado durante o pouso.



Equipe suspeitava que anomalia do Mar Báltico fosse OVNI.



As primeiras suspeitas acerca da natureza exata da anomalia foram desde um asteroide ou material vulcânico a um submarino alemão da Guerra Fria e até mesmo um OVNI. Além disso, a equipe percebeu que o objeto provocava interferências em equipamentos elétricos localizados a menos de 200 metros de distância.