Anomalia no Mar Báltico

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Em 2011, uma misteriosa anomalia gigante foi descoberta por mergulhadores nas profundezas do Mar Báltico
Em 2011, uma equipe da Ocean X Team (empresa de exploração de águas profundas) localizou uma misteriosa anomalia de 18 metros no fundo do Mar Báltico. A descoberta estava a cerca de 91 metros de profundidade e havia deixado um rastro de 300 metros no leito marinho – provavelmente causado durante o pouso.
Equipe suspeitava que anomalia do Mar Báltico fosse OVNI.
As primeiras suspeitas acerca da natureza exata da anomalia foram desde um asteroide ou material vulcânico a um submarino alemão da Guerra Fria e até mesmo um OVNI. Além disso, a equipe percebeu que o objeto provocava interferências em equipamentos elétricos localizados a menos de 200 metros de distância.