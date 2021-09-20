Wilderdk: Teknokratiets Våde Drøm, Co2/Kulstof Valuta, stigende priser, Corona, Agenda 21/30, Great Reset [19.09.2021]

Den grønne omstilling - UN Agenda 2030 - Teknokratiets våde drøm - Co2/Kulstof valuta - De stigende energi priser, corona, agenda 21/30 og great reset.Da jeg hørte om de stigende energi priser, vil jeg lige kigge på, hvad der kunne være årsag, og kom straks i tanke om en artikel jeg læste for nogen år siden, som er fra 2010. "Se links længere nede" om, hvordan man vil gøre co2/carbon til en form for valuta.Og den agenda er ikke ny, den kom faktisk lige efter crash i 1929, hvor den tanke opstod med et "energi baseret økonomisk system". Det var i start af 1930`erne, og det er ikke noget man bare lige gør, laver sådan et system.Men til sagen.-----------Nu er der jo en del ang stigende elpriser, gaspriser osv og hvor en del ting får skylden for det, og hvor en del ting klart spiller ind, når vi snakker grøn energi og vejr.- Hvad er årsag?Det er klart, blæser det ikke, er der ikke vind til vindmøller. Skinner solen ikke, produceres der ikke den store solenergi og regner det ikke, så produceres der ikke så meget vandenergi.- Hvad gør man så?Jo, så er man jo nød til at producere strøm på en anden måde, det er enten via kul, eller gas især og hvad gør det?- Det udleder co2? MEN STOP - Hvad har det med energipriser stiger??KVOTER - CO2 Kvoter, når de stiger, så stiger priserne også, men, man kan da altid give vejret skylden for det som overordnet skyld, eller russerne, som det gøres PT ang gas.- Hvem skal betale det?Det skal du..- Nu undrer jeg mig, fordi, der har jo været brugt masser af energi før, det der sker nu med stigninger og årsag til det? Men der steg priserne jo ikke det store, så hvad er årsag nu?JA, jeg kan kun gentage, årsag er nok mere at - Prisen for at udlede CO2 i Europa er på himmelflugt, der er den årsag til priser stiger, og ikke selve mangel på "energi" som helhed.Men det vil koste en del kr at få energi, fordi formen det kommer på, er anden måde end "grøn energi" når nu vejret har "sviget"Om det har, er svært at vurdere. Så det kan også blot være brugt som en undskyldning, men, det er blot et gæt.Men, kvotepriser stiger, så er det klart, så vil prisen også påvirke den energi vi får i pris, og hvor det er fra. MEN energien er der, så, kvoter ser jeg som den største årsag til der er forskel nu, til tidligere, hvad angår prisstigninger.Det er som, jo mere grønt energi der kommer, jo mere udsving vil der komme, fordi, handelen der er med co2 kvoter er ud fra energiform og er energien ikke med, den grønne, så vil det kunne svinge meget mere.-----------Resten og link på fastlagt svar.13 views Sep 19, 2021Wilderdk1.62K subscribers