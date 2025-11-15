Μνήμη θανάτου, π. Δήμος Σερκελίδης

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
«"Τί κρῖμα νά πεθάνει τόσο νέος αὐτός ὁ ἄνθρωπος!", ἀλλά δέν γνωρίζουμε ὅτι ή στιγμή πού ἐπῆλθε ὁ θάνατος ἦταν ἡ καλύτερή του στιγμή.»
Ο π. Δήμος Σερκελίδης μιλά για την μνήμη θανάτου, με βάση το βιβλίο του μακαριστού Oμολογητού π. Νικολάου Μανώλη «Θήρα Θεού»
Μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο «Θήρα Θεού» του μακαριστού Ομολογητού πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μανώλη από εδώ: https://eshop.agiosiosif.gr/product/t...