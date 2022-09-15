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Видение о том, что «архимандрит Иоанн (Крестьянкин) пребывает в… АДУ.
За чистоту православия
За чистоту православия
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151 views • September 15, 2022

прозорливому старцу по поводу посмертной участи о. Иоанна (Крестьянкина), который на всю страну благословил людей в свое время брать ИНН. Старец молился об упокоении о. Иоанна, дело было до 40 дня с момента кончины последнего. К ужасу своему, он увидел его окруженного демонами, которые кричали: «Ты наш! Ты — наш!!!» (Нечто подобное, кстати, другой прозорливец видел в отношении графа Льва Толстого после его кончины!) В другом видении он обнаружил архимандрита Иоанна на девятом круге ада, где души людей, по его благословению взявших ИНН и прочие неприемлимые документы и оказавшихся поэтому в аду, также в отчаянии пеняли ему об этом. Как говорится в этом сюжете далее, подобные видения об участи «Пасхального батюшки», как еще при жизни называли архимандрита Иоанна, были, к сожалению, и у других людей высокой духовной жизни. Св. Паисий Святогорец (уже прославленный как святой Церковью), о. Кирилл (Павлов), о. Иероним Санаксарский, о. Гурий (Чезлов), о. Николай Рогозин, о. Иона Одесский, о. Христофор (Никольский) из Тулы, о. Таврион (Батозский) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЛИ своим духовным чадам принимать пластиковые удостоверения личности, и даже новые российские паспорта! Существует предание, что о. Николай (Гурьянов), когда услышал, что о. Иоанн благословил на всю Россию брать ИНН, только взялся за голову и произнес: «Ваня, Ваня, что ты наделал!!!» Архимандрит Иоанн продолжает оставаться большим авторитетом, в т. ч. и в вопросе принятия ИНН, номеров, пластиковых документов и даже… начертаний и чипов! Да-да, и последнего тоже! И именно на него ссылаются многие верующие в спорах о приемлемости или неприемлимости идентификации и чипизации людей! Теперь понятно, почему такие «пастыри», как Димитрий Смирнов, Андрей Ткачев, другие иереи и архиереи и иже с ними «профессор» Алексей Осипов с безподобной уверенностью вещают о том, что принятие — даже чипов! — якобы не является отступлением от Бога! Да запретит им Господь вводить мирян и остальное духовенство в этот соблазн, ведущий в вечную пагубу!

Keywords
pravoslavieapokalipsiszdorovye
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