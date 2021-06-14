© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
[VOSTFR] Kayleigh McEnany : Même ABC&co admettent le risque de fraude sur les votes
Follow
0
Share
Report
10 views • June 14, 2021
Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche vendredi,
l'attachée de presse Kayleigh McEnany a fait l'éloge des récents
rapports des médias sur le risque de fraude électorale qui peut
se produire avec le vote par correspondance si l'on en dépend
pour les élections de 2020.
Vidéo originale :
https://youtu.be/nn3IUbYDNvY
CHAINE DE SECOURS abonnez-vous :
https://www.youtube.com/channel/UC6phasKxrLDCxayD6WTlP4Q
Me suivre sur les differents réseaux :
☑️ https://lbry.tv/$/invite/@Miniver
Me soutenir si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation mais ça aiderait beaucoup la chaine à se développer pour le futur
✅ Tipeee : https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele
✅ Paypal : http://urlz.fr/dr03
📧 [email protected]
l'attachée de presse Kayleigh McEnany a fait l'éloge des récents
rapports des médias sur le risque de fraude électorale qui peut
se produire avec le vote par correspondance si l'on en dépend
pour les élections de 2020.
Vidéo originale :
https://youtu.be/nn3IUbYDNvY
CHAINE DE SECOURS abonnez-vous :
https://www.youtube.com/channel/UC6phasKxrLDCxayD6WTlP4Q
Me suivre sur les differents réseaux :
☑️ https://lbry.tv/$/invite/@Miniver
Me soutenir si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation mais ça aiderait beaucoup la chaine à se développer pour le futur
✅ Tipeee : https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele
✅ Paypal : http://urlz.fr/dr03
📧 [email protected]
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.