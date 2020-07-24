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Comment les masques faciaux modifient nos interactions sociales, dans les endroits fermés
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0 view • July 24, 2020
Depuis le samedi, 18 juillet 2020, les Québécois d'un bout à l'autre de la province sont frappés par un décret de la CAQ de François Legault qui na fait l'objet d'aucun débat démocratique, à l'Assemblée nationale.
Dans ce décret "CONCERNANT l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19", on apprend que la soumission au masque facial est désormais exigée.
Le décret peut être téléchargé depuis cet article:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1496
Où le décret, dans sa version initiale, est offert en téléchargement .pdf.
Même s'il y a une courte disposition qui dispense l'individu de porter le masque facial en raison d'une condition médicale, les exemples se multiplient déjà où des commerçants bafouent cette exemption:
https://www.facebook.com/groups/pourleslibertes/permalink/2715731355418523/
Dans le cas de BMR, si l'on se fie au témoignage, c'est à la fois le détaillant --et-- la chaîne qui ont agi de manière cavalière et probablement illégale, contre un homme qui tentait de faire valoir son droit à une exemption, en accord avec le décret caquiste de Christian Dubé, l'auteur de l'infâme 1ere version du PL61.
Même les agents de police qui sont intervenus ont agi de manière hautement discutable et probablement illégale (toujours selon le témoignage) en refusant de s'identifier et en omettant de défendre le droit de la personne qui voulait se prévaloir de l'exemption.
Ajoutez à cela des injures provenant d'autres clients masqués et "dociles" et vous voyez l'efficacité du narratif de propagande du gouvernement, relayé par les médias voulant que le masque soit "bon" alors qu'une diminution systémique de l'inhalation d'oxygène, couplée à l'augmentation de la ré-inhalation du dioxyde de carbone (ce qui provoque l'acidification du sang) facilite l'imposition de décrets oppressifs qui sont interprétés comme "bénéfiques" par des individus qui choisissent le théâtre plutôt que la réalité, incluant la réalité scientifique.
Plusieurs Québécois ont remarqué que ce décret draconien n'a pas d'équivalent dans les autres provinces canadiennes ou même, dans les États américains. La CAQ de François Legault serait-elle au service de l'idéologie ONUsienne (de l'OMS) du Dr Horacio Arruda qui voit dans le port obligatoire du masque (dans les milieux publics fermés) un comportement "pédagogique"?
En Alberta, Chris Schaefer, directeur de "SafeCom Training Services Inc." a d'ailleurs expliqué, publiquement, pourquoi les masques sont non-seulement inutiles mais dangereux:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1495
Et que dire de la phrase dystopique de François Legault où il déclare que "porter un masque, c'est la liberté":
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1490
Les Québécois doivent donc, plus que jamais, utiliser leur esprit critique pour décoder cette oppression présenté comme "préventive" alors qu'elle n'aura pour principal effet qu'un chute généralisée de la compétence immunitaire, en plus de problématiques liées au manque d'oxygènes systémique.
Tout ça n'a rien de rassurant puisque François Legault aurait des plans de re-confinement ciblés, pour les Québécois:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1488
Comme quoi l'oppression d'un gouvernement provincial qui gouverne via des décrets a de quoi consterner même les plus fervents défenseurs de la propagande qui, rappelons-le, souffrirons, eux-aussi, du manque d'oxygène... et de la limitation de leurs libertés.
= = = -- -- -- = = =
Si vous aimeriez m'encourager avec un don, c'est ici:
PayPal: https://www.paypal.me/logixca
DonorBox: https://donorbox.org/claude-gelinas
Par courriel, pour Interac: [email protected]
Ensemble, on éveille les gens à un angle de l'information qui indispose les "grands médias", soyez le changement que vous voulez, en ce monde!
Dans ce décret "CONCERNANT l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19", on apprend que la soumission au masque facial est désormais exigée.
Le décret peut être téléchargé depuis cet article:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1496
Où le décret, dans sa version initiale, est offert en téléchargement .pdf.
Même s'il y a une courte disposition qui dispense l'individu de porter le masque facial en raison d'une condition médicale, les exemples se multiplient déjà où des commerçants bafouent cette exemption:
https://www.facebook.com/groups/pourleslibertes/permalink/2715731355418523/
Dans le cas de BMR, si l'on se fie au témoignage, c'est à la fois le détaillant --et-- la chaîne qui ont agi de manière cavalière et probablement illégale, contre un homme qui tentait de faire valoir son droit à une exemption, en accord avec le décret caquiste de Christian Dubé, l'auteur de l'infâme 1ere version du PL61.
Même les agents de police qui sont intervenus ont agi de manière hautement discutable et probablement illégale (toujours selon le témoignage) en refusant de s'identifier et en omettant de défendre le droit de la personne qui voulait se prévaloir de l'exemption.
Ajoutez à cela des injures provenant d'autres clients masqués et "dociles" et vous voyez l'efficacité du narratif de propagande du gouvernement, relayé par les médias voulant que le masque soit "bon" alors qu'une diminution systémique de l'inhalation d'oxygène, couplée à l'augmentation de la ré-inhalation du dioxyde de carbone (ce qui provoque l'acidification du sang) facilite l'imposition de décrets oppressifs qui sont interprétés comme "bénéfiques" par des individus qui choisissent le théâtre plutôt que la réalité, incluant la réalité scientifique.
Plusieurs Québécois ont remarqué que ce décret draconien n'a pas d'équivalent dans les autres provinces canadiennes ou même, dans les États américains. La CAQ de François Legault serait-elle au service de l'idéologie ONUsienne (de l'OMS) du Dr Horacio Arruda qui voit dans le port obligatoire du masque (dans les milieux publics fermés) un comportement "pédagogique"?
En Alberta, Chris Schaefer, directeur de "SafeCom Training Services Inc." a d'ailleurs expliqué, publiquement, pourquoi les masques sont non-seulement inutiles mais dangereux:
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Et que dire de la phrase dystopique de François Legault où il déclare que "porter un masque, c'est la liberté":
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Les Québécois doivent donc, plus que jamais, utiliser leur esprit critique pour décoder cette oppression présenté comme "préventive" alors qu'elle n'aura pour principal effet qu'un chute généralisée de la compétence immunitaire, en plus de problématiques liées au manque d'oxygènes systémique.
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