[VOSTFR] Entretien du Dr Reiner Fuellmich avec Stew Peters

Je vous relaie un entretien récent (15 juin 2022) du Dr Reiner Fuellmich qui s’est exprimé au micro du Stew Peters Show. Il fait une mise au point quant à ce que certains appellent : « Le Nuremberg 2.0 » ; il explique, selon lui, que le Nuremberg nº 1 n’a pas très bien marché (justice n’a pas été entièrement faite), mais cela a prouvé au monde qu’il était possible de s’attaquer frontalement à ces sortes de grands prédateurs (nazis) ; ceux qui nous tuent aujourd’hui sont de la même espèce.

Sujets abordés : la dangerosité du virus, les gains de fonctions, la fiabilité du test PCR. Les efforts juridiques doivent être poursuivis. Mais du fait de la corruption qui règne (en Europe, mais aussi aux États-Unis), la justice se fait lentement. Le but ultime étant de démanteler les sociétés pharmaceutiques en les condamnant à des dommages et intérêts stratosphériques. Quant à Bill Gates, les Indiens sont en train de s’occuper de son cas, et il semblerait que les gars ne rigolent pas du tout ; en Inde, Bill le zinzin pourrait être condamné à mort pour crimes de masse.

Si vous n’avez pas suivi les entretiens des experts mondiaux auprès du Grand Jury, vous pouvez les visionner intégralement soit en anglais, soit en Français ; vous avez également la possibilité de choisir les intervenants dans des vidéos séparées :

https://odysee.com/$/playlist/9e11da3e4b16ed39fba55c5b319573e38059a996





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