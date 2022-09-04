BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

[VOSTFR] Entretien du Dr Reiner Fuellmich avec Stew Peters
Le Vlogue
Le Vlogue
61 followers
Follow
1
Share
Report
286 views • September 04, 2022

Je vous relaie un entretien récent (15 juin 2022) du Dr Reiner Fuellmich qui s’est exprimé au micro du Stew Peters Show. Il fait une mise au point quant à ce que certains appellent : « Le Nuremberg 2.0 » ; il explique, selon lui, que le Nuremberg nº 1 n’a pas très bien marché (justice n’a pas été entièrement faite), mais cela a prouvé au monde qu’il était possible de s’attaquer frontalement à ces sortes de grands prédateurs (nazis) ; ceux qui nous tuent aujourd’hui sont de la même espèce.

Sujets abordés : la dangerosité du virus, les gains de fonctions, la fiabilité du test PCR. Les efforts juridiques doivent être poursuivis. Mais du fait de la corruption qui règne (en Europe, mais aussi aux États-Unis), la justice se fait lentement. Le but ultime étant de démanteler les sociétés pharmaceutiques en les condamnant à des dommages et intérêts stratosphériques. Quant à Bill Gates, les Indiens sont en train de s’occuper de son cas, et il semblerait que les gars ne rigolent pas du tout ; en Inde, Bill le zinzin pourrait être condamné à mort pour crimes de masse.

Si vous n’avez pas suivi les entretiens des experts mondiaux auprès du Grand Jury, vous pouvez les visionner intégralement soit en anglais, soit en Français ; vous avez également la possibilité de choisir les intervenants dans des vidéos séparées :

https://odysee.com/$/playlist/9e11da3e4b16ed39fba55c5b319573e38059a996


Source de la vidéo :

https://www.bitchute.com/video/pQEi1QHYVeuJ/

➡Mon blogue :

https://www.margueriterothe.com/

➡GAB : 🐸

https://gab.com/MargueriteRothe

➡Mes chaînes vidéo :

https://rumble.com/user/MargueriteRothe

https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe

https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/

https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)


Keywords
healthlawplandemicle droit et les lois
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Energy Groups Urge Treasury to Block Chinese Battery Firms From U.S. Tax Credits

Energy Groups Urge Treasury to Block Chinese Battery Firms From U.S. Tax Credits

Edison Reed
Report: Green Card Wait for Skilled Indian Immigrants Reaches 179 Years

Report: Green Card Wait for Skilled Indian Immigrants Reaches 179 Years

Douglas Harrington
Russian Intelligence Chief Warns of Real Risk of Large-Scale Conflict in Eurasia

Russian Intelligence Chief Warns of Real Risk of Large-Scale Conflict in Eurasia

Garrison Vance
U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

Belle Carter
Putin hails 12% trade jump as Indonesian president makes second Russia trip of 2026

Putin hails 12% trade jump as Indonesian president makes second Russia trip of 2026

Cassie B.
Gallup Poll: 89% of Americans View Government Corruption as Widespread

Gallup Poll: 89% of Americans View Government Corruption as Widespread

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy