Skrb za duševno zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov v šolskem okolju, Ula Gojo

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Je specializantka transakcijsko analitične psihoterapije in univerzitetna diplomirana literarna komparativistka ter profesorica španskega jezika in primerjalne književnosti, poleg tega pa poučuje tudi glasbo. V psihoterapevtskem procesu se veliko osredotoča na raziskovanje neposrednega doživljanja »tukaj in zdaj«. v svoje delo rada vključujemo nebesedne oblike dela, kot so kreativne tehnike, ki omogočajo procesiranje nezavednega, procesiranje misli in čustev na neverbalni ravni ter njihovo izražanje.