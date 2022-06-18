Skrb za duševno zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov v šolskem okolju, Ula Gojo

Je specializantka transakcijsko analitične psihoterapije in univerzitetna diplomirana literarna komparativistka ter profesorica španskega jezika in primerjalne književnosti, poleg tega pa poučuje tudi glasbo. V psihoterapevtskem procesu se veliko osredotoča na raziskovanje neposrednega doživljanja »tukaj in zdaj«. v svoje delo rada vključujemo nebesedne oblike dela, kot so kreativne tehnike, ki omogočajo procesiranje nezavednega, procesiranje misli in čustev na neverbalni ravni ter njihovo izražanje.