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Vaccinarea în masă - riscuri și ''beneficii''
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1144 views • March 20, 2021
Geert Vanden Bossche, DMV, dr., Virolog independent și expert în vaccinuri, a lucrat la descoperirea vaccinurilor și cercetarea preclinică, inclusiv la GSK, Novartis, Solvay Biologicals și Fundația Bill & Melinda Gates. Dr. Vanden Bossche a coordonat, de asemenea, programul de vaccinare Ebola la GAVI (Alianța Globală pentru Vaccinuri și Imunizare).
El este expert în virologie și microbiologie, autor a peste 30 de publicații și inventator al unei cereri de brevet pentru vaccinuri universale. În prezent e consultant independent.
Pentru toți autorii, oamenii de știință și experții din întreaga lume, cărora le privește acest lucru: lumea întreagă.
Ca om de știință, nu apelez de obicei la nici o platormă de acest fel pentru a susține subiecte legate de vaccin. În calitate de virusolog dedicat și expert în vaccinuri, fac doar o excepție atunci când autoritățile de sănătate permit administrarea vaccinurilor în moduri care amenință sănătatea publică, cel mai mult, cu siguranță atunci când dovezile ștințifice sunt ignorate. Prezenta situație extrem de critică mă obligă să răspândesc acest apel de urgență.
Ca întindere fără precedent a intervenției umane în Covid-19, pandemia este acum expusă riscului de a duce la o catastrofă globală fără egal, acest apel nu poate suna tare și suficient de puternic.
După cum sa menționat, nu sunt împotriva vaccinării. Dimpotrivă, vă pot asigura că fiecare din vaccinurile curente au fost proiectate, dezvoltate și fabricate de oameni de știință geniali și competenți.
Cu toate acestea, acest tip de vaccinuri profilactice sunt complet inadecvate și chiar extrem de periculoase, atunci când este utilizat în campanii de vaccinare în masă în timpul unei pandemii virale. Vaccinologi, oameni de știință și clinicienii sunt orbiți de efectele pozitive pe termen scurt ale brevetelor individuale, dar nu par să se deranjeze despre consecințele dezastruoase pentru sănătatea globală. Dacă nu sunt dovedit științific că am greșit, este dificil de înțeles cum intervențiile umane actuale vor împiedica variante de virus circulante să se transforme într-un monstru sălbatic .
Contra cronometru, îmi completez manuscrisul științific, a cărui publicare este, din păcate, probabil că va veni prea târziu, având în vedere amenințarea din ce în ce mai mare din cauza răspândirii rapide a variantelor infecțioase. Acesta este motivul pentru care am decis să postez deja un rezumat al descoperirilor mele, precum și prezentarea mea a discursului la recentul summit al vaccinurilor din Ohio, pe LinkedIn. Luna trecută, am oferit organizațiilor internaționale de sănătate, inclusiv OMS, analiza mea asupra pandemiei actuale, bazată pe știință, cunoștințe informate în biologia imunitară a Covid-19. Având în vedere nivelul de urgență, i-am îndemnat să o facă, să i-a în considerare preocupările mele și să inițieze o dezbatere cu privire la consecințele dăunătoare ale unei „evadări imune virale” . Pentru cei care nu sunt experți în acest domeniu, am atașat mai jos o mai accesibilă versiune inteligibilă a științei din spatele acestui fenomen insidios.
Deși nu există timp de pierdut, nu am primit niciun feedback până acum. Experții și politicienii au a rămas tăcuți în timp ce în mod evident vor fi dornici să vorbească despre relaxarea infecțiilor, prevenție și reguli „libertate de primăvară”. Afirmațiile mele nu se bazează pe nimic altceva decât pe știință. Ei vor fi doar contraziși de știință. Deși abia se pot face afirmații științifice incorecte fără a fi criticate de colegi, se pare că elita oamenilor de știință care sfătuiesc în prezent liderii noștri mondiali, preferă să rămână tăcută. Dovezi științifice suficiente au fost aduse la masă. Din păcate, rămân neatinse de cei care au puterea de a acționa. Cât timp se poate ignora problema atunci când se prezintă dovezi masive că „evadarea imună virală” amenință acum omenirea? Cu greu putem spune noi, că nu știam - sau nu au fost avertizați.
În această scrisoare agonizantă, am pus în joc toată reputația și credibilitatea mea. Aștept de la voi, gardieni ai omenirii, cel puțin la fel. Este de maximă urgență. Deschideți o dezbaterea. Cu toate mijloacele: întoarceți valul !
Autor: Geert Vanden Bossche, DVM, dr. (6 martie 2021) https://www.linkedin.com/in/geertvandenbossche/
El este expert în virologie și microbiologie, autor a peste 30 de publicații și inventator al unei cereri de brevet pentru vaccinuri universale. În prezent e consultant independent.
Pentru toți autorii, oamenii de știință și experții din întreaga lume, cărora le privește acest lucru: lumea întreagă.
Ca om de știință, nu apelez de obicei la nici o platormă de acest fel pentru a susține subiecte legate de vaccin. În calitate de virusolog dedicat și expert în vaccinuri, fac doar o excepție atunci când autoritățile de sănătate permit administrarea vaccinurilor în moduri care amenință sănătatea publică, cel mai mult, cu siguranță atunci când dovezile ștințifice sunt ignorate. Prezenta situație extrem de critică mă obligă să răspândesc acest apel de urgență.
Ca întindere fără precedent a intervenției umane în Covid-19, pandemia este acum expusă riscului de a duce la o catastrofă globală fără egal, acest apel nu poate suna tare și suficient de puternic.
După cum sa menționat, nu sunt împotriva vaccinării. Dimpotrivă, vă pot asigura că fiecare din vaccinurile curente au fost proiectate, dezvoltate și fabricate de oameni de știință geniali și competenți.
Cu toate acestea, acest tip de vaccinuri profilactice sunt complet inadecvate și chiar extrem de periculoase, atunci când este utilizat în campanii de vaccinare în masă în timpul unei pandemii virale. Vaccinologi, oameni de știință și clinicienii sunt orbiți de efectele pozitive pe termen scurt ale brevetelor individuale, dar nu par să se deranjeze despre consecințele dezastruoase pentru sănătatea globală. Dacă nu sunt dovedit științific că am greșit, este dificil de înțeles cum intervențiile umane actuale vor împiedica variante de virus circulante să se transforme într-un monstru sălbatic .
Contra cronometru, îmi completez manuscrisul științific, a cărui publicare este, din păcate, probabil că va veni prea târziu, având în vedere amenințarea din ce în ce mai mare din cauza răspândirii rapide a variantelor infecțioase. Acesta este motivul pentru care am decis să postez deja un rezumat al descoperirilor mele, precum și prezentarea mea a discursului la recentul summit al vaccinurilor din Ohio, pe LinkedIn. Luna trecută, am oferit organizațiilor internaționale de sănătate, inclusiv OMS, analiza mea asupra pandemiei actuale, bazată pe știință, cunoștințe informate în biologia imunitară a Covid-19. Având în vedere nivelul de urgență, i-am îndemnat să o facă, să i-a în considerare preocupările mele și să inițieze o dezbatere cu privire la consecințele dăunătoare ale unei „evadări imune virale” . Pentru cei care nu sunt experți în acest domeniu, am atașat mai jos o mai accesibilă versiune inteligibilă a științei din spatele acestui fenomen insidios.
Deși nu există timp de pierdut, nu am primit niciun feedback până acum. Experții și politicienii au a rămas tăcuți în timp ce în mod evident vor fi dornici să vorbească despre relaxarea infecțiilor, prevenție și reguli „libertate de primăvară”. Afirmațiile mele nu se bazează pe nimic altceva decât pe știință. Ei vor fi doar contraziși de știință. Deși abia se pot face afirmații științifice incorecte fără a fi criticate de colegi, se pare că elita oamenilor de știință care sfătuiesc în prezent liderii noștri mondiali, preferă să rămână tăcută. Dovezi științifice suficiente au fost aduse la masă. Din păcate, rămân neatinse de cei care au puterea de a acționa. Cât timp se poate ignora problema atunci când se prezintă dovezi masive că „evadarea imună virală” amenință acum omenirea? Cu greu putem spune noi, că nu știam - sau nu au fost avertizați.
În această scrisoare agonizantă, am pus în joc toată reputația și credibilitatea mea. Aștept de la voi, gardieni ai omenirii, cel puțin la fel. Este de maximă urgență. Deschideți o dezbaterea. Cu toate mijloacele: întoarceți valul !
Autor: Geert Vanden Bossche, DVM, dr. (6 martie 2021) https://www.linkedin.com/in/geertvandenbossche/
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