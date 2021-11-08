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Le gros mensonge du Covid démasqué – Conférence de Ernst Wolff
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81 views • November 08, 2021
Auteur, journaliste et expert en matière d’économie et de finance mondialisée, Ernst Wolff a probablement prononcé l’un des meilleurs discours de l’histoire contemporaine, une exposition concise sur l’ensemble du mensonge Covid qui démystifie la fraude de A à Z.
Il révèle et montre en détail les personnes dans les coulisses, où ils nous mènent, pourquoi ils le font et pourquoi éventuellement, ils échoueront… Il termine par un message plein d’espoir sur ce que nous pouvons faire pour empêcher que la vision dystopique du Schwabisme et de ses partisans ne devienne « la nouvelle normalité » et ainsi sauver l’humanité de la dictature totale et de l’esclavage.
SOURCE: https://planetes360.fr/le-gros-mensonge-du-covid-demasque-conference-de-ernst-wolff/
Il révèle et montre en détail les personnes dans les coulisses, où ils nous mènent, pourquoi ils le font et pourquoi éventuellement, ils échoueront… Il termine par un message plein d’espoir sur ce que nous pouvons faire pour empêcher que la vision dystopique du Schwabisme et de ses partisans ne devienne « la nouvelle normalité » et ainsi sauver l’humanité de la dictature totale et de l’esclavage.
SOURCE: https://planetes360.fr/le-gros-mensonge-du-covid-demasque-conference-de-ernst-wolff/
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