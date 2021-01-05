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Die KPC-P𝓁andemie | B̲i̲t̲t̲e̲: 🇻erbreiten➥
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Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Regimes verschiedener Ländern weltweit haben übereilt damit begonnen, ihre Untertanen gegen das KPC-Virus zu impfen. So auch die BRiD.
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇰ommentieren💬
Die Zulassung der "Corona-Impfstoffe" von BioNTech und Pfizer ruft aber nach wie vor geteilte Meinungen hervor. Während Politiker und andere Profiteure in ihm den erwünschten Impfstoff zur Bekämpfung der Bevölkerung sehen, finden Wissenschaftler, Ärzte und Statistiker zunehmend Mängel in den Studien und Protokollen, die zur Zulassung geführt haben.
Die Themen:
00:00 Intro
00:38 Studie und Protokoll zum Corona-Impfstoff: Impfreaktionen und Nebenwirkungen
04:17 Impfstoffe für Schweinegrippe 2009: Schwere Nebenwirkungen
07:51 Narkolepsie nach Pandemrix-Impfung
09:57 Pandemrix-Impfung: Kritik an WHO
12:29 Wodarg zur Herdenimmunität: “Man will uns die Immunität aberkennen"
14:14 Mittel, mit denen man sein Immunsystem stärken kann
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
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09:57 Pandemrix-Impfung: Kritik an WHO
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