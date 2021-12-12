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Kann ich sie zu meiner Traumfrau "machen"...? Du fragst- Wir antworten!
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19 views • December 12, 2021
DU FRAGST – WIR ANTWORTEN!
Immer wieder erreicht uns die Frage was Du persönlich tun kannst um Deine Ex Freundin zurückzugewinnen. In diesem Video möchten wir uns einer sehr spezifischen Frage eines Zuschauers widmen, der darauf hofft, dass sich seine Ex Freundin endlich zu der Frau entwickelt mit der er sein Leben verbringen möchte. Wir werden auf diese Frage sehr genau antworten und Dir zeigen, welche tiefen emotionalen Themen dem zu Grunde liegen.
Möglicherweise erkennst Du Dich auch darin wieder.
Wenn Du ebenfalls eine Situation hast, Die Dich gerade belastet schreib sie uns gerne in die Kommentare oder kontaktiere uns auf [email protected]!
Geschenk für dich:
Die Kugelübung: https://www.magickmale.de/online-prog...
Persönliches Gespräch: https://go.oncehub.com/magickmalecons...
Social Media:
Webseite: https://www.magickmale.de/
Instagram: https://www.instagram.com/orlandoowen...
Tik Tok: https://www.tiktok.com/@orlandoowenmm...
Programme:
Feel Different: https://feeldifferent.de/
Magick Male Foundations: https://www.magickmale.de/online-prog...
Ex zurück gewinnen: https://www.magickmale.de/inside/ex-z...
Youtube: https://www.youtube.com/c/orlandoowen
Rumble: https://rumble.com/c/c-1249903
Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/pobX...
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