O ιός και η ανάγκη για ψηφιακό νόμισμα..💥 Η πατέντα 060606 θα χρησιμοποιεί το σώμα μας για εξόρυξη κρυπτονομισμάτων...

Δείτε ολόκληρη την Εκπομπή στον παρακάτω σύνδεσμο:Μιας και μας ανακοίνωσαν ότι βρήκαν το εμβόλιο, με πολλή προσοχή παρατηρούμε τα στοιχεία που δείχνουν πως υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ αυτού και πολλών νέων τεχνολογιών, πάντα εξαιτίας του ιού. Εκτός από τα ψηφιακά δεδομένα μέσα στο σώμα μας, μίλησα αρκετά για το χρήμα επι τη ευκαιρία που στην Ευρωπαική Ένωση λένε πως ο ιός δημιούργησε την ανάγκη για ψηφιακό νόμισμα. Και όχι μόνο αυτό αλλά ανέλυσα πως λειτουργεί η πατέντα 060606 της Microsoft η οποία θα χρησιμοποιεί το σώμα μας παρατηρώντας το με ειδικούς αισθητήρες για να κάνουμε εξόρυξη κρυπτονομισμάτων.Όλα αυτά καταδεικνύουν ξανά πως έχουν προκαθορίσει την πλήρη καταπάτηση της ιδιωτικότητας και της ατομικής ελευθερίας.