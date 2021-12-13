© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
13.12.2021. Собирать народный совет и брать власть в свои руки !?!?! (Выпуск № 229 часть II).
Follow
2
Share
Report
7842 views • December 09, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:16 Письмо слушателя. штрих код сплеча.
06:07 Отступать некуда. Позади дети. https://www.youtube.com/watch?v=qkrMgCGSkuM.
08:37 Что происходит в казанском кафе, устроившем QR-бунт. Полицейские теперь здесь частые гости. https://www.youtube.com/watch?v=7N6MASExN6U.
12:06 СОЛИДАРНОСТЬ! ЛЮДИ КАЗАНИ ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКАЗАМИ КАФЕ, ОБЪЯВИВШЕЕ БОЙКОТ QR КОДАМ! ПРИШЛА ПОЛИЦИЯ. https://www.youtube.com/watch?v=Si_0nMH7epI.
20:35 В небе творится что-то странное и пугающее! ⚠️ огненный закат в небе Газы, Палестина. https://www.youtube.com/watch?v=IDAdtKz_3CY.
23:20 Два человека погибли при стрельбе в московском МФЦ. https://www.youtube.com/watch?v=cdySwK07CHM.
24:19 Мария Шукшина обратилась к блогерам на своем Telegram-канале - ПОДРОБНОСТИ. https://www.youtube.com/watch?v=aR-bpWkfSN0.
26:22 Австралия. Ковидные лагеря. Людям пересекать расчерченные линии. https://www.brighteon.com/030df2d5-a5eb-4a56-a19d-14b6704c49ad.
29:35 Посадить Гинцбурга: «Общественный комитет по правам человека» требует от СК возбудить уголовное дело против главного вакцинатора России. https://www.9111.ru/questions/7777777771596142/.
34:14 В ЕС хотят анулировать. http://redko-da-metko.ru/2021/12/05/v-es-hotyt-annulirovat-nurnbergskyi-kodeks/.
35:06 ВОЗможно ограничит права человека Пандемическим соглашением. https://www.pulslive.com/news/puls-goroda/vozmozhno-ogranichit-prava-cheloveka-pandemicheskim-soglasheniem.html.
36:30 Самое секретное соглашение – пандемическое. Решения ВОЗ. https://rusdozor.ru/2021/12/02/samoe-sekretnoe-soglashenie-pandemicheskoe-resheniya-voz_1119889/.
38:47 Пишут из Австрии ! Могут начать войнушку ! Лживые НОВОСТИ из США ! //Америка американцы США Майами. https://www.youtube.com/watch?v=rK-5SE18bHE.
44:40 Долой голого короля!! Мы тебя посадили, мы тебя и уберем!! ВОРОНЕЖ СОБИРАЕТ НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ. https://www.youtube.com/watch?v=zL5DKvtA1Hc.
56:00 Письмо слушателя. Документ о вымогательстве.
59:43 Письмо слушателя. В Детском саду в Астане через палец ведут учет времени пребывания.
01:02:11 НА ПУТИ В АД... Папа римский Франциск призвал православных епископов Кипра к полному единению с Католической церковью. https://3rm.info/main/87415-na-puti-v-ad-papa-rimskij-francisk-prizval-pravoslavnyh-episkopov-kipra-k-polnomu-edineniju-s-katolicheskoj-cerkovju-video.html.
01:04:48 А ДАЛЬШЕ СНИМЕТ САНЫ?.. Апостасия ширится. Иерарх ЭПЦ запретил непривитым священникам исповедовать. https://3rm.info/main/87426-a-dalshe-snimet-sany-apostasija-shiritsja-ierarh-jepc-zapretil-neprivitym-svjaschennikam-ispovedovat.html.
01:05:48 Письмо слушателя. СОБОР ПРАВОСЛАВНЫХ МИРЯН.
01:06:30 ИТОГОВЫЙ СОБОР ПРАВОСЛАВНЫХ МИРЯН В МОСКВЕ. https://www.youtube.com/watch?v=n4cI74MRSWA.
01:14:23 Собор православных мирян / доктор Боровских. https://www.youtube.com/watch?v=v2SGaWyToXw.
01:20:20 Лучшие православные рассказы священников и истории мирян - ТОП СБОРНИК. https://www.youtube.com/watch?v=2VHCG5BoE_w.
01:27:13 ИКОНА ЗВЕРЯ, КОТОРАЯ СЕЙЧАС УЛЫБАЕТСЯ, А ПОТОМ БУДЕТ УБИВАТЬ. https://www.brighteon.com/660fd8a4-3eb7-4439-857f-9d394771c0e2.
01:29:26 Письмо слушателя.
01:31:52 Письмо слушателя.
01:33:15 СТАРЕЦ ВИТАЛИЙ. https://www.youtube.com/watch?v=Dkaht867tYY.
01:39:21 Симеон Новый Богослов. Слова и наставления. https://www.youtube.com/watch?v=dmRsFFHwLlE.
01:49:11 «Удивительные люди». Владислав Шипулин. Дешифратор QR-кодов. https://www.youtube.com/watch?v=qOshEHIuQWg.
01:55:10 Письмо слушателя. цыплят уничтожают.
01:58:20 Вышел на тонкий лед, чтобы помочь. https://www.facebook.com/watch/?v=2064008763765760.
Сегодня мы поговорим о том, что уже наступают времена, которые требуют сплочения, что уже необходимо создавать православные общины. Увидим, как люди Казани поддержали кафе, которое отказалось от использования QR-кодов, увидим, как считывается код с плеча, где сделана прививка. Также узнаем, как мировое правительство использует все методы для того, чтобы заставить людей привиться. Поговорим о том, что Папа Римский призывает всех христиан объединится. Также поговорим о соборе православных мирян, который произошел в Москве в ноябре 2021 года. Послушаем наставления Симеона Богослова, также послушаем старца Виталия о тяжести жизни.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:16 Письмо слушателя. штрих код сплеча.
06:07 Отступать некуда. Позади дети. https://www.youtube.com/watch?v=qkrMgCGSkuM.
08:37 Что происходит в казанском кафе, устроившем QR-бунт. Полицейские теперь здесь частые гости. https://www.youtube.com/watch?v=7N6MASExN6U.
12:06 СОЛИДАРНОСТЬ! ЛЮДИ КАЗАНИ ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКАЗАМИ КАФЕ, ОБЪЯВИВШЕЕ БОЙКОТ QR КОДАМ! ПРИШЛА ПОЛИЦИЯ. https://www.youtube.com/watch?v=Si_0nMH7epI.
20:35 В небе творится что-то странное и пугающее! ⚠️ огненный закат в небе Газы, Палестина. https://www.youtube.com/watch?v=IDAdtKz_3CY.
23:20 Два человека погибли при стрельбе в московском МФЦ. https://www.youtube.com/watch?v=cdySwK07CHM.
24:19 Мария Шукшина обратилась к блогерам на своем Telegram-канале - ПОДРОБНОСТИ. https://www.youtube.com/watch?v=aR-bpWkfSN0.
26:22 Австралия. Ковидные лагеря. Людям пересекать расчерченные линии. https://www.brighteon.com/030df2d5-a5eb-4a56-a19d-14b6704c49ad.
29:35 Посадить Гинцбурга: «Общественный комитет по правам человека» требует от СК возбудить уголовное дело против главного вакцинатора России. https://www.9111.ru/questions/7777777771596142/.
34:14 В ЕС хотят анулировать. http://redko-da-metko.ru/2021/12/05/v-es-hotyt-annulirovat-nurnbergskyi-kodeks/.
35:06 ВОЗможно ограничит права человека Пандемическим соглашением. https://www.pulslive.com/news/puls-goroda/vozmozhno-ogranichit-prava-cheloveka-pandemicheskim-soglasheniem.html.
36:30 Самое секретное соглашение – пандемическое. Решения ВОЗ. https://rusdozor.ru/2021/12/02/samoe-sekretnoe-soglashenie-pandemicheskoe-resheniya-voz_1119889/.
38:47 Пишут из Австрии ! Могут начать войнушку ! Лживые НОВОСТИ из США ! //Америка американцы США Майами. https://www.youtube.com/watch?v=rK-5SE18bHE.
44:40 Долой голого короля!! Мы тебя посадили, мы тебя и уберем!! ВОРОНЕЖ СОБИРАЕТ НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ. https://www.youtube.com/watch?v=zL5DKvtA1Hc.
56:00 Письмо слушателя. Документ о вымогательстве.
59:43 Письмо слушателя. В Детском саду в Астане через палец ведут учет времени пребывания.
01:02:11 НА ПУТИ В АД... Папа римский Франциск призвал православных епископов Кипра к полному единению с Католической церковью. https://3rm.info/main/87415-na-puti-v-ad-papa-rimskij-francisk-prizval-pravoslavnyh-episkopov-kipra-k-polnomu-edineniju-s-katolicheskoj-cerkovju-video.html.
01:04:48 А ДАЛЬШЕ СНИМЕТ САНЫ?.. Апостасия ширится. Иерарх ЭПЦ запретил непривитым священникам исповедовать. https://3rm.info/main/87426-a-dalshe-snimet-sany-apostasija-shiritsja-ierarh-jepc-zapretil-neprivitym-svjaschennikam-ispovedovat.html.
01:05:48 Письмо слушателя. СОБОР ПРАВОСЛАВНЫХ МИРЯН.
01:06:30 ИТОГОВЫЙ СОБОР ПРАВОСЛАВНЫХ МИРЯН В МОСКВЕ. https://www.youtube.com/watch?v=n4cI74MRSWA.
01:14:23 Собор православных мирян / доктор Боровских. https://www.youtube.com/watch?v=v2SGaWyToXw.
01:20:20 Лучшие православные рассказы священников и истории мирян - ТОП СБОРНИК. https://www.youtube.com/watch?v=2VHCG5BoE_w.
01:27:13 ИКОНА ЗВЕРЯ, КОТОРАЯ СЕЙЧАС УЛЫБАЕТСЯ, А ПОТОМ БУДЕТ УБИВАТЬ. https://www.brighteon.com/660fd8a4-3eb7-4439-857f-9d394771c0e2.
01:29:26 Письмо слушателя.
01:31:52 Письмо слушателя.
01:33:15 СТАРЕЦ ВИТАЛИЙ. https://www.youtube.com/watch?v=Dkaht867tYY.
01:39:21 Симеон Новый Богослов. Слова и наставления. https://www.youtube.com/watch?v=dmRsFFHwLlE.
01:49:11 «Удивительные люди». Владислав Шипулин. Дешифратор QR-кодов. https://www.youtube.com/watch?v=qOshEHIuQWg.
01:55:10 Письмо слушателя. цыплят уничтожают.
01:58:20 Вышел на тонкий лед, чтобы помочь. https://www.facebook.com/watch/?v=2064008763765760.
Сегодня мы поговорим о том, что уже наступают времена, которые требуют сплочения, что уже необходимо создавать православные общины. Увидим, как люди Казани поддержали кафе, которое отказалось от использования QR-кодов, увидим, как считывается код с плеча, где сделана прививка. Также узнаем, как мировое правительство использует все методы для того, чтобы заставить людей привиться. Поговорим о том, что Папа Римский призывает всех христиан объединится. Также поговорим о соборе православных мирян, который произошел в Москве в ноябре 2021 года. Послушаем наставления Симеона Богослова, также послушаем старца Виталия о тяжести жизни.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.