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17.07.2021. Догнать, скрутить, обездвижить и уколоть (Выпуск № 210 часть I (2)).
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6578 views • July 17, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
06:25 Письмо слушателя. Заражают ….. поливая шлангом детскую площадку.
07:41 ВАКЦИНОГЕНОЦИД ПРОДОЛЖАЕТСЯ... В Совфеде разработают законопроект о недопуске детей без прививок в школы и детсады. https://3rm.info/main/85674-vakcinogenocid-prodolzhaetsja-v-sovfede-razrabotajut-zakonoproekt-o-nedopuske-detej-bez-privivok-v-shkoly-i-detsady.html.
08:24 Возможное развитие событий по планам глобалистов на осень - зиму этого года. https://www.youtube.com/watch?v=BWqGh4BdcUA.
15:58 Исход такой – локдаун: Собянин рассказал о ситуации в сфере услуг - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=ayDFSMu1TmU.
21:19 В Одесской области прошел самый большой на юге Украины Крестный ход. НАШ 09.07.21. https://www.youtube.com/watch?v=ywgVLOMSP54.
24:34 Прихожане о нашем Крестном ходе. https://www.youtube.com/watch?v=0_VwcUnOBH0.
33:28 Протоиерей Игорь Тарасов. Цифровое Имя или Жизнь Вечная. Великорецкий Крестный Ход. https://www.youtube.com/watch?v=csR96e67RvE.
57:30 Письмо слушателя. Животные агрессивно реагируют на вакцинированных.
58:07 БУНТ ПРАВОСЛАВНЫХ В РОССИИ! МЕСТНЫЙ МИТРОПОЛИТ ПОШЕЛ ПРОТИВ ЗАПРЕТОВ И ГОТОВ ВЫЙТИ С НАРОДОМ! https://www.youtube.com/watch?v=J-mS23QjYCw.
01:10:31 В Брянске Все учителя отказались от жижинациi. https://www.youtube.com/watch?v=7qc_NHeYmeU.
01:15:07 Письмо слушателя. Литургия у вакцинированного батюшки.
01:17:40 ПОЛНОЕ ПОМРАЧЕНИЕ... Скандальная ситуация в Дивеево с лжмитр.Иларионом. https://www.youtube.com/watch?v=pLAm7wl3Bcs.
01:22:02 ⁉️ ОН В СВОЕМ УМЕ ⁉️ https://www.youtube.com/watch?v=CE46RBPqd8c.
01:29:58 В конце Мелина солирует просто до слез! Очень трогательно! МИЛОСТЬЮ, БОЖЕ, ТВОЕЮ ЖИВУ 7я Дегтяревых. https://www.youtube.com/watch?v=qU7usZJYQCQ.
Сегодня мы поговорим о том, как продолжается вакциногеноцид человечества, узнаем о возможном развитии событий по планам глобалистов. Увидим, что, несмотря ни на что, прошел Крестный ход в Одессе. Послушаем правдивого батюшку – протоирея Игоря Тарасова, также узнаем о митрополите, который пошел против запретов. Также послушаем священнослужителя которые поддерживают коронабесие.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
06:25 Письмо слушателя. Заражают ….. поливая шлангом детскую площадку.
07:41 ВАКЦИНОГЕНОЦИД ПРОДОЛЖАЕТСЯ... В Совфеде разработают законопроект о недопуске детей без прививок в школы и детсады. https://3rm.info/main/85674-vakcinogenocid-prodolzhaetsja-v-sovfede-razrabotajut-zakonoproekt-o-nedopuske-detej-bez-privivok-v-shkoly-i-detsady.html.
08:24 Возможное развитие событий по планам глобалистов на осень - зиму этого года. https://www.youtube.com/watch?v=BWqGh4BdcUA.
15:58 Исход такой – локдаун: Собянин рассказал о ситуации в сфере услуг - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=ayDFSMu1TmU.
21:19 В Одесской области прошел самый большой на юге Украины Крестный ход. НАШ 09.07.21. https://www.youtube.com/watch?v=ywgVLOMSP54.
24:34 Прихожане о нашем Крестном ходе. https://www.youtube.com/watch?v=0_VwcUnOBH0.
33:28 Протоиерей Игорь Тарасов. Цифровое Имя или Жизнь Вечная. Великорецкий Крестный Ход. https://www.youtube.com/watch?v=csR96e67RvE.
57:30 Письмо слушателя. Животные агрессивно реагируют на вакцинированных.
58:07 БУНТ ПРАВОСЛАВНЫХ В РОССИИ! МЕСТНЫЙ МИТРОПОЛИТ ПОШЕЛ ПРОТИВ ЗАПРЕТОВ И ГОТОВ ВЫЙТИ С НАРОДОМ! https://www.youtube.com/watch?v=J-mS23QjYCw.
01:10:31 В Брянске Все учителя отказались от жижинациi. https://www.youtube.com/watch?v=7qc_NHeYmeU.
01:15:07 Письмо слушателя. Литургия у вакцинированного батюшки.
01:17:40 ПОЛНОЕ ПОМРАЧЕНИЕ... Скандальная ситуация в Дивеево с лжмитр.Иларионом. https://www.youtube.com/watch?v=pLAm7wl3Bcs.
01:22:02 ⁉️ ОН В СВОЕМ УМЕ ⁉️ https://www.youtube.com/watch?v=CE46RBPqd8c.
01:29:58 В конце Мелина солирует просто до слез! Очень трогательно! МИЛОСТЬЮ, БОЖЕ, ТВОЕЮ ЖИВУ 7я Дегтяревых. https://www.youtube.com/watch?v=qU7usZJYQCQ.
Сегодня мы поговорим о том, как продолжается вакциногеноцид человечества, узнаем о возможном развитии событий по планам глобалистов. Увидим, что, несмотря ни на что, прошел Крестный ход в Одессе. Послушаем правдивого батюшку – протоирея Игоря Тарасова, также узнаем о митрополите, который пошел против запретов. Также послушаем священнослужителя которые поддерживают коронабесие.
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