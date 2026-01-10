Josep Pàmies unterhält sich mit Doktor José Luis Cabouli. Die Transplantationen. Spanisch mit deutschen Untertiteln.





Fragment des Videos der Unterhaltung von Josep Pàmies mit Doktor José Luis Cabouli vom Freitag, 20. Juni 2025 im Hauptsitz von Süße Revolution in Balaguer. Fragen über Transplantationen wurden gestellt von Francesc Colet, sie werden beantwortet von beiden Sprechern.





Länge: 8 Minuten und 33 Sekunden. Sprache: Kastilisch (Spanisch) mit deutschen Untertiteln.





Link zum Video der vollständigen Unterhaltung auf Kastilisch (Spanisch) im Kanal von Süße Revolution in Balaguer:





https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/





Link zum Video der vollständigen Unterhaltung auf Kastilisch (Spanisch) im Profil von „YouTube“:





https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ





Übersetzung in die deutsche Sprache: M. Luzdivina Vidal Corbi.