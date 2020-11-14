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Mikael Nordfors - Nu måste vi göra uppror!
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10 views • November 14, 2020
Nu måste vi göra uppror! STÅ UPP!
Demosokrati betyder att vi kan fatta alla beslut i folkomröstningar. Men när vi inte hinner sätta oss in i en fråga kan vi ge vår röst till en specialist, som röstar åt oss, nån som vi känner och litar på. Men så fort vi röstar själva går vår röst före automatiskt.
Demos = Folket
Sofos = Vetande
Krati = Styre
Jag vill att folket och experterna ska styra tillsammans. Men det är alltid folket som har sista ordet.
De kan inte muta hela svenska befolkningen! De kan inte hota hela svenska befolkningen! Det är enda sättet att stå emot det här! Det är att vi tillsammans tar makten, avskaffar politikerna och bestämmer själva!
Demosokrati betyder att vi kan fatta alla beslut i folkomröstningar. Men när vi inte hinner sätta oss in i en fråga kan vi ge vår röst till en specialist, som röstar åt oss, nån som vi känner och litar på. Men så fort vi röstar själva går vår röst före automatiskt.
Demos = Folket
Sofos = Vetande
Krati = Styre
Jag vill att folket och experterna ska styra tillsammans. Men det är alltid folket som har sista ordet.
De kan inte muta hela svenska befolkningen! De kan inte hota hela svenska befolkningen! Det är enda sättet att stå emot det här! Det är att vi tillsammans tar makten, avskaffar politikerna och bestämmer själva!
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