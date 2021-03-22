© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
22.03.2021. Нашли шприц, которым вакцинируют «Избранных» (Выпуск № 194 часть II (2)).
Follow
1
Download MP3
Share
Report
6964 views • March 19, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:20 Еще одна ВOЙHА! https://youtu.be/eqhTs2RkhjM.
07:53 КАК ПЕРЕДВИГАЮТСЯ МИКРОЧИПЫ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ТЕЛЕ. https://t.me/PRAVDASILNEE/150.
14:55 Афонский старец Гавриил о чипизации, УЭК, Греции, Путине и России. https://www.youtube.com/watch?v=IrfMQCUaueg.
17:13 Отец Сергий Романов заколдован. https://www.youtube.com/watch?v=6_SNB-e3JNU------&;feature=youtu.be.
25:49 Буран, мороз и многолюдный Крестный ход 7 февраля 2021. ⚡️Долгожданное видео! https://youtu.be/Wkiv8ciSelM.
29:59 Письмо слушателя. Фото пельменей.
30:48 Сергий Алиев - Остался единственный способ освободить о.Сергия (Романова) из уз несвободы! https://www.youtube.com/watch?v=vXU3vGY8DKU.
38:39 ОМОН в скиту. 5 марта 2021 г. https://www.youtube.com/watch?v=HI_LQrpeMHU.
44:05 Письмо слушателя. Что делать.
50:55 Мир сошел с ума. Святые отцы о виртуальном мире. https://www.youtube.com/watch?v=YK6ag6eV0go.
56:40 Шок-видео: Зомби-мясо ожило и сбежало от посетительницы ресторана. https://www.youtube.com/watch?v=5VzEycQnH-E&;t=68s.
57:41 мясо индейки ожило!почему так? https://www.youtube.com/watch?v=tiQ3zwSKK3k&;t=36s.
01:03:10 Письмо слушателя. Проблемы с просмотром.
01:05:20 Письмо слушателя. Браузер для входа. https://tor-browser.softok.info/.
01:05:50 Письмо слушателя. Объединение православных с помощью интернета.
01:08:50 Книга Иова.
Сегодня мы поговорим почему нынешние главы государств не вызывают доверия. Послушаем афонского старца Гавриила о чипизации, УЭК, Греции, Путине и России. Поднимем и обсудим вопрос игумена Сергия Романова. Увидим видео, которые подтверждают, что мясо есть нельзя.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:20 Еще одна ВOЙHА! https://youtu.be/eqhTs2RkhjM.
07:53 КАК ПЕРЕДВИГАЮТСЯ МИКРОЧИПЫ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ТЕЛЕ. https://t.me/PRAVDASILNEE/150.
14:55 Афонский старец Гавриил о чипизации, УЭК, Греции, Путине и России. https://www.youtube.com/watch?v=IrfMQCUaueg.
17:13 Отец Сергий Романов заколдован. https://www.youtube.com/watch?v=6_SNB-e3JNU------&;feature=youtu.be.
25:49 Буран, мороз и многолюдный Крестный ход 7 февраля 2021. ⚡️Долгожданное видео! https://youtu.be/Wkiv8ciSelM.
29:59 Письмо слушателя. Фото пельменей.
30:48 Сергий Алиев - Остался единственный способ освободить о.Сергия (Романова) из уз несвободы! https://www.youtube.com/watch?v=vXU3vGY8DKU.
38:39 ОМОН в скиту. 5 марта 2021 г. https://www.youtube.com/watch?v=HI_LQrpeMHU.
44:05 Письмо слушателя. Что делать.
50:55 Мир сошел с ума. Святые отцы о виртуальном мире. https://www.youtube.com/watch?v=YK6ag6eV0go.
56:40 Шок-видео: Зомби-мясо ожило и сбежало от посетительницы ресторана. https://www.youtube.com/watch?v=5VzEycQnH-E&;t=68s.
57:41 мясо индейки ожило!почему так? https://www.youtube.com/watch?v=tiQ3zwSKK3k&;t=36s.
01:03:10 Письмо слушателя. Проблемы с просмотром.
01:05:20 Письмо слушателя. Браузер для входа. https://tor-browser.softok.info/.
01:05:50 Письмо слушателя. Объединение православных с помощью интернета.
01:08:50 Книга Иова.
Сегодня мы поговорим почему нынешние главы государств не вызывают доверия. Послушаем афонского старца Гавриила о чипизации, УЭК, Греции, Путине и России. Поднимем и обсудим вопрос игумена Сергия Романова. Увидим видео, которые подтверждают, что мясо есть нельзя.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.