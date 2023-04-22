Si eres autónomo Vete de España ya

España es el país que más impuestos paga del mundo.

Repito el país con mayor presión fiscal del mundo!!!

Poca broma.

Encima si eres trabajador autónomo (por cuenta propia) además tienes que pagar una elevadísima cuota mensual de seguridad social. En 2023 el Gobierno ha aumentado la cuota de autónomos aún más y lo seguirá haciendo progresivamente durante 3 años.



Si eres autónomo vete de España y no dejes que te sigan robando.

La conocida abogada Begoña Gerpe como trabajadora autónoma que es lamenta la enorme carga fiscal que recae sobre este colectivo.

Extracto del video del canal de YouTube de Begoña Gerpe https://www.youtube.com/watch?v=6bjuI-qq1KY