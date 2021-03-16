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[Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ - Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ]
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΩ ΑΓΑΡΗΝΟ, ΚΡΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΕΓΩ,
ΕΙΜΑΙ ΤΟΥ ΤΕΥΚΡΟΥ ΕΓΓΟΝΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ,
ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΔΕΝ ΜΕ ΝΙΚΟΥΝ ΒΑΡΒΑΡΟΙ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΩ ΑΓΑΡΗΝΟ ΚΑΙ ΟΣΟ ΖΩ ΘΑ ΠΟΛΕΜΩ,
ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ ΕΤΣΙ Η ΓΗ ΜΟΥ
ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΓΗ ΜΟΥ
" ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΓΗ ΜΟΥ,
ΔΕΝ ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΤΣΙ ΓΗ ΜΟΥ,
ΚΑΙ ΑΝ ΧΑΘΗΚΕ ΜΙΑ ΜΑΧΗ,
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΕΝ ΧΑΘΕΙ "
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΩ ΑΓΑΡΗΝΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ ΝΑ 'ΡΘΕΙ ΕΔΩ,
ΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΕΝΙΟ ΑΛΩΝΙ, ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΟΝΙ,
ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΕΙΜΑΙ ΞΑΔΕΡΦΗ ΚΑΙ ΑΣ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΠΑΛΕΨΕΙ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΩ ΑΓΑΡΗΝΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΓΩ,
ΚΑΙ ΟΣΟ Η ΚΑΡΔΙΑ ΑΝΤΕΧΕΙ
ΔΑΚΡΥ ΣΤΗ ΓΗ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΗ ΓΗ ΜΗΝ ΠΕΣΕΙ
" ΔΑΚΡΥ ΣΤΗ ΓΗ ΜΗΝ ΠΕΣΕΙ,
ΟΣΑ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΦΕΡΕΙ,
ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΟΡΘΙΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ,
ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΡΘΟΥΝΕ ΚΑΙΡΟΙ,
ΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ,
ΜΗΝ ΠΟΥΛΗΘΕΙΤΕ ΣΚΛΑΒΟΙ "
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΩ ΑΓΑΡΗΝΟ, ΟΡΚΟ ΕΧΩ ΚΑΝΩ ΙΕΡΟ,
ΣΤΗΝ ΓΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΟΣΥΝΗΣ,
ΣΤΗΝ ΓΗ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΘΑΝΩ ΣΚΛΑΒΟΣ
" ΚΑΙ ΑΝ ΧΑΘΗΚΕ ΜΙΑ ΜΑΧΗ, Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΕΝ ΧΑΘΕΙ
ΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ, ΜΗΝ ΠΟΥΛΗΘΕΙΤΕ ΣΚΛΑΒΟΙ " (2)