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Il presidente della Tanzania John Magufuli invia all'OMS dei tamponi per testarli.. e scopre la truffa del secolo!
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IL PRESIDENTE DELLA TANZANIA JOHN MAGUFULI INVIA ALL'OMS DEI TAMPONI PER TESTARLI.. E SCOPRE LA TRUFFA DEL SECOLO!
𝗜𝗟 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗧𝗔𝗡𝗭𝗔𝗡𝗜𝗔 𝗝𝗢𝗛𝗡 𝗠𝗔𝗚𝗨𝗙𝗨𝗟𝗜 𝗘 𝗟𝗘 𝗔𝗡𝗔𝗟𝗜𝗦𝗜 𝗗𝗘𝗜 𝗧𝗔𝗠𝗣𝗢𝗡𝗜 𝗩𝗜𝗥𝗨𝗦 𝗖𝗢𝗥𝗢𝗡𝗔
L'OMS vuole i tamponi per testarli, il Presidente tanzanese che non si lascia corrompere, vuole vederci chiaro e invia all'OMS i campioni ma prelevati dai frutti, dagli animali e persino dall'olio per i motori assegnando ai campioni i nomi di persone. E come volevasi dimostrare, quasi tutti i campioni sono risultati positivi ai test virus corona. La questione è:
Truffa mondiale a danno dei popoli.
NON È UNA FAKE NEWS, NÉ COMPLOTTISMO, NÉ TANTOMENO DA SCREDITARE PERCHÉ AFRICANO.
Sembra una barzelletta ma purtroppo non lo è.
𝗜𝗟 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗧𝗔𝗡𝗭𝗔𝗡𝗜𝗔 𝗝𝗢𝗛𝗡 𝗠𝗔𝗚𝗨𝗙𝗨𝗟𝗜 𝗘 𝗟𝗘 𝗔𝗡𝗔𝗟𝗜𝗦𝗜 𝗗𝗘𝗜 𝗧𝗔𝗠𝗣𝗢𝗡𝗜 𝗩𝗜𝗥𝗨𝗦 𝗖𝗢𝗥𝗢𝗡𝗔
L'OMS vuole i tamponi per testarli, il Presidente tanzanese che non si lascia corrompere, vuole vederci chiaro e invia all'OMS i campioni ma prelevati dai frutti, dagli animali e persino dall'olio per i motori assegnando ai campioni i nomi di persone. E come volevasi dimostrare, quasi tutti i campioni sono risultati positivi ai test virus corona. La questione è:
Truffa mondiale a danno dei popoli.
NON È UNA FAKE NEWS, NÉ COMPLOTTISMO, NÉ TANTOMENO DA SCREDITARE PERCHÉ AFRICANO.
Sembra una barzelletta ma purtroppo non lo è.
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