O Projeto Venus 2016: A Escolha É Nossa

Este filme explora muitos aspectos da nossa sociedade. Para repensar o que é possível em nosso mundo, precisamos considerar em que tipo de mundo queremos viver. Embora nos refiramos a ele como uma civilização, é tudo menos civilizado. Visões de unidade global e companheirismo há muito inspiram a humanidade, mas os arranjos sociais até o presente falharam em grande parte em produzir um mundo pacífico e produtivo. Embora pareçamos ser tecnicamente avançados, nossos valores e comportamentos não são. A possibilidade de um futuro otimista contrasta fortemente com nossos atuais dilemas sociais, econômicos e ambientais. A escolha é nossa inclui entrevistas com cientistas notáveis, profissionais de mídia, autores e outros pensadores explorando as dificuldades que enfrentamos.

