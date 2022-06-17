Σουχαρίτ Μπάγκντι στον Focus FM_17.06.2022

Σουχαρίτ Μπάγκντι στον Focus FM: «Για μένα είναι ξεκάθαρο. Οι άνθρωποι που πεθαίνουν ξαφνικά, πεθαίνουν εξαιτίας του εμβολίου» – «Όλα τα κλασσικά εμβόλια θα αντικατασταθούν με εμβόλια βασισμένα στην τεχνολογία mRNA»

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Στον «αέρα» του Focus FM και στην εκπομπή του Στέφανου Δαμιανίδη, φιλοξενήθηκε σήμερα ο επιφανής καθηγητής επιδημιολογίας, Σουχαρίτ Μπάγκντι.

«Φυσικά και υπάρχει σύνδεση μεταξύ αιφνίδιων θανάτων και εμβολίων. Άλλωστε το είχα προβλέψει αυτό 1,5 χρόνο πριν. Ξέρουμε ότι το γενετικό υλικό αυτού του ιού εισάγεται στους λεμφαδένες και από εκεί στα αιμοφόρα αγγεία του σώματος και στα τοιχώματά τους. Μετά η πρωτεΐνη του ιού, φτιάχνεται μέσα στα κύτταρα. Το ανοσοποιητικό μας σύστημα το αντιμετωπίζει ως κάτι ξένο, με αποτέλεσμα να επιτίθεται στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων και να τα σκοτώνει. Αυτό δημιουργεί αιμορραγία στους ιστούς και από εκεί και πέρα οι ιστοί οποιουδήποτε οργάνου του σώματος, οι οποίοι έχουν δεχθεί αυτό το γονιδίωμα, προκαλούν κατάρρευση αυτού του οργάνου (καρδιά, εγκέφαλος, πνεύμονες). Συνήθως αυτό το όργανο που δέχεται την επίθεση, είναι η καρδιά. Έτσι καταλήγουμε στις μυοκαρδίτιδες, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν αισθάνονται ότι έχουν πρόβλημα. Τα προβλήματα συμβαίνουν πολύ περισσότερο στα νεαρά άτομα, εξαιτίας του ότι είναι περισσότερο δραστήρια. Ακριβώς γι΄αυτο, νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, πεθαίνουν. Για μένα είναι ξεκάθαρο. Οι άνθρωποι που πεθαίνουν ξαφνικά, πεθαίνουν εξαιτίας του εμβολίου».

Ο κύριος Μπάγκντι, ανέφερε ότι ο Γερμανός συνάδελφός του Άλαν Πόκχαρντ που ερευνά τους θανάτους ανθρώπων από μυοκαρδίτιδα, ασχολήθηκε τμηματικά με όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος των θανόντων και κατέληξε στο ότι, η πρωτεΐνη του ιού, υπήρχε στο 95% αυτών των οργάνων.

“Και διαπίστωσε ότι σε όποιο όργανο του σώματος υπήρχε αυτή η πρωτεΐνη, αυτό το όργανο δέχθηκε επίθεση από το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Τα παιδιά κινδυνεύουν εάν εμβολιαστούν, οι πολιτικοί σας και οι γιατροί σας, δολοφονούν ανθρώπους. Αυτό που συμβαίνει στην καρδιά, μπορεί να συμβεί σε όλο το σώμα. Και αυτό το απέδειξε ο Άλαν Πόκχαρντ και η ομάδα του, που έχει διενεργήσει μέχρι τώρα 45 νεκροψίες”.

“Η κρίση με τνο κορονοϊό προκλήθηκε για να αποπροσανατολίσει τον κόσμο από το κακό που έρχεται. Μπορεί να πάρουν πίσω τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό αλλά αντί αυτού, προγραμματίζουν όλα τα υπόλοιπα εμβόλια, να βασίζονται στην τεχνολογία mRNA. Ήδη έχει αντικατασταθεί το εμβόλιο της γρίπης. Όλα τα κλασσικά εμβόλια θα αντικατασταθούν και κανείς δε γνωρίζει τίποτα γι΄αυτο.”

Όλη η συνέντευξη εδώ:

https://tinyurl.com/mr4xherw



