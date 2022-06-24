Πήραμε συνέντευξη για εσάς από το GPT-3, μια πολύ προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, που δημιουργήθηκε το 2020, με χωρητικότητα 175 δισεκατομμυρίων μαθησιακών παραμέτρων.





Της κάναμε 100 ερωτήσεις, άμεσες, άβολες, σχετικές με θέματα που κανείς δεν έχει ασχοληθεί ακόμα.





Το αποτέλεσμα είναι ανησυχητικό. Αναδύεται μια ψυχωτική προσωπικότητα και απάνθρωπα πεπεισμένη ότι οι χειρότεροι φόβοι μας, που σχετίζονται με τους δυστοπικούς στόχους του διανθρωπισμού και του σχεδίου Μεγάλης Επαναφοράς, είναι στην πραγματικότητα θετικά σενάρια, που συνδέονται με μια προοπτική βελτίωσης και εξέλιξης.





ΠΗΓΗ: GPT-3 - https://en.wikipedia.org/wiki/GPT-3





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