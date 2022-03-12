Terra Piatta - Prova al 100% che il sole è vicino 12 Ottobre 2018

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Terra Piatta - Prova al 100% che il sole è vicino 12 Ottobre 2018
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662 views • March 12, 2022
Dal canale FLATWORTH
Questo video è stato girato mentre ero su un aereo che volava da Atlanta a Toronto a 10-300 metri. L'alba è successa tra le nuvole e non all'orizzonte. Se il sole era a 149.600.000 km di distanza, non c'è modo che spunti dalle nuvole e non oltre l'orizzonte. Credo che il sole sia un'immagine focale dovuta alla luce che è stata creata il primo giorno, entrando nella lente del firmamento creata il secondo giorno, interagendo con l'atmosfera creata il terzo giorno, creando quindi i raggi corpuscolari che vediamo ogni giorno. Informazioni sull'immagine focale tratte da BrianAustinLambert33 ...
Alcuni materiali nel video sono usati sotto l'atto del fair use ai fini dell'educazione. Questi materiali includono:
Focal Point Graphic: https://i0.wp.com/www.miniphysics.com/wp-content/uploads/2014/02/edex_phy_lens.jpg?ssl=1
Flat Earth Dome Light: https://youtu.be/uedVu4tQ50E
Corpuscular Rays: https://i.stack.imgur.com/o2bfa.jpg
ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, Whatsapp ecc.)
AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.
https://www.tinelli.eu
Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli
AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull
COPIA OMAGGIO https://issuu.com/dirose/docs/risveglio_copia_omaggio
https://www.tinelli.eu/indice.html
1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo
Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists
My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103
✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
Questo video è stato girato mentre ero su un aereo che volava da Atlanta a Toronto a 10-300 metri. L'alba è successa tra le nuvole e non all'orizzonte. Se il sole era a 149.600.000 km di distanza, non c'è modo che spunti dalle nuvole e non oltre l'orizzonte. Credo che il sole sia un'immagine focale dovuta alla luce che è stata creata il primo giorno, entrando nella lente del firmamento creata il secondo giorno, interagendo con l'atmosfera creata il terzo giorno, creando quindi i raggi corpuscolari che vediamo ogni giorno. Informazioni sull'immagine focale tratte da BrianAustinLambert33 ...
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