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Ask The Experts from WDA - Независимите лекари от всички Държави потвърждават, че Коронавирус не съществува!
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42 views • February 20, 2021
"Ask The Experts" was banned in YouTube & Facebook!
Original video from WDA: https://brandnewtube.com/watch/ask-the-experts-covid19_eZsej9Uiah1gNlP.html
https://stamat.org/
Since 20th of March 2020, through my website I am disseminating the Truth that THERE IS NO CORONAVIRUS! The pandemic does NOT EXIST! What is happening is the installation of the NEW WORLD ORDER - THE TYRANNY OF POSTHUMANISM by the Ancient Secret Lodge of the Illuminati! PATHOGENIC VIRUSES DO NOT EXIST! The "GERM theory" is the biggest FRAUD IN MEDICINE AND THE MOST CRUEL CRIME AGAINST HUMANITY! Study Dr. HAMER'S GERMAN NEW MEDICINE, as well as the research of Dr. STEFAN LANKA! All diseases that are not caused by poisoning originate from the Psyche! The harmful diet leading to chronic diseases, as well as the STRESS, PANIC and FEAR PSYCHOSIS, propagated by the mass media, supported by microwave radiation EVERYWHERE around us, including the 5G networks operating at 60GHz, cause. bronchitis, pneumonia, etc., killing humans, which the Medical Establishment claims to have died from the non-existent Coronavirus! The Illuminati use the non-existent imaginary "viruses" to spread fear psychosis in all of us, in order voluntarily to give up our FREEDOMS! Non-existent "viruses" will completely replace wars, as they totally subdue the indoctrinated with lies civilized Humans!
На 20-ти Март 2020 година, чрез страницата „Коронавирус“ в уебсайта си, предупредих Обществото, че Активното мероприятие „Коронавирус“, провеждано от древната Тайна Ложа на Илюминатите има за цел да инсталира Новия Световен Ред, посредством Грандиозна Икономическа криза, пред която Голямата депресия от 30-те години на ХХ-ти ще е като фалит на квартален клекшоп! В настоящия демоничен сценарий несъществуващите „смъртоносни вируси“ добиват титанична сила и заменят напълно нуждата от реални бойни действия! Следователно, в наше време ВОЙНИТЕ СА ЗАМЕНЕНИ С НЕСЪЩЕСТВУВАЩИТЕ „ВСЕСИЛНИ СМЪРТОНОСНИ ВИРУСИ“, а пък армиите отстъпват място на САТАНИНСКАТА БЯЛА МАФИЯ!!!
БОЛЕСТОТВОРНИ ВИРУСИ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ! "Микробната теория" е най-голямата ИЗМАМА В МЕДИЦИНАТА И НАЙ-ЖЕСТОКОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО! Изучавайте НОВАТА ГЕРМАНСКА МЕДИЦИНА на Д-р ХАМЕР, както и изследванията на Д-р ЩЕФАН ЛАНКА! Всички болести, които не са причинени от отравяне, са на ПСИХИЧНА основа! Неправилната и вредната хранителна диета, стресът, паниката и СТРАХОВАТА ПСИХОЗА, разпръсквани от масмултимедиите, подкрепени от микровълновата радиация НАВСЯКЪДЕ около нас, включително и от 5G мрежите, работещи на 60GHz, причиняват така наречения "ГРИП" и всички хронични заболявания, убиващи Човеците, за които СЕГА се твърди, че са починали от несъществуващия "Коронавирус"!
Original video from WDA: https://brandnewtube.com/watch/ask-the-experts-covid19_eZsej9Uiah1gNlP.html
https://stamat.org/
Since 20th of March 2020, through my website I am disseminating the Truth that THERE IS NO CORONAVIRUS! The pandemic does NOT EXIST! What is happening is the installation of the NEW WORLD ORDER - THE TYRANNY OF POSTHUMANISM by the Ancient Secret Lodge of the Illuminati! PATHOGENIC VIRUSES DO NOT EXIST! The "GERM theory" is the biggest FRAUD IN MEDICINE AND THE MOST CRUEL CRIME AGAINST HUMANITY! Study Dr. HAMER'S GERMAN NEW MEDICINE, as well as the research of Dr. STEFAN LANKA! All diseases that are not caused by poisoning originate from the Psyche! The harmful diet leading to chronic diseases, as well as the STRESS, PANIC and FEAR PSYCHOSIS, propagated by the mass media, supported by microwave radiation EVERYWHERE around us, including the 5G networks operating at 60GHz, cause. bronchitis, pneumonia, etc., killing humans, which the Medical Establishment claims to have died from the non-existent Coronavirus! The Illuminati use the non-existent imaginary "viruses" to spread fear psychosis in all of us, in order voluntarily to give up our FREEDOMS! Non-existent "viruses" will completely replace wars, as they totally subdue the indoctrinated with lies civilized Humans!
На 20-ти Март 2020 година, чрез страницата „Коронавирус“ в уебсайта си, предупредих Обществото, че Активното мероприятие „Коронавирус“, провеждано от древната Тайна Ложа на Илюминатите има за цел да инсталира Новия Световен Ред, посредством Грандиозна Икономическа криза, пред която Голямата депресия от 30-те години на ХХ-ти ще е като фалит на квартален клекшоп! В настоящия демоничен сценарий несъществуващите „смъртоносни вируси“ добиват титанична сила и заменят напълно нуждата от реални бойни действия! Следователно, в наше време ВОЙНИТЕ СА ЗАМЕНЕНИ С НЕСЪЩЕСТВУВАЩИТЕ „ВСЕСИЛНИ СМЪРТОНОСНИ ВИРУСИ“, а пък армиите отстъпват място на САТАНИНСКАТА БЯЛА МАФИЯ!!!
БОЛЕСТОТВОРНИ ВИРУСИ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ! "Микробната теория" е най-голямата ИЗМАМА В МЕДИЦИНАТА И НАЙ-ЖЕСТОКОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО! Изучавайте НОВАТА ГЕРМАНСКА МЕДИЦИНА на Д-р ХАМЕР, както и изследванията на Д-р ЩЕФАН ЛАНКА! Всички болести, които не са причинени от отравяне, са на ПСИХИЧНА основа! Неправилната и вредната хранителна диета, стресът, паниката и СТРАХОВАТА ПСИХОЗА, разпръсквани от масмултимедиите, подкрепени от микровълновата радиация НАВСЯКЪДЕ около нас, включително и от 5G мрежите, работещи на 60GHz, причиняват така наречения "ГРИП" и всички хронични заболявания, убиващи Човеците, за които СЕГА се твърди, че са починали от несъществуващия "Коронавирус"!
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