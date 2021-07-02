Dr. Robert Malone talar om mRNA-vaccinet

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Dr. Robert Malone är en specialist på preklinisk forskning om avslöjanden, kliniska förberedelser, immuniseringar, kvalitetsbehandling, bioskydd och immunologi.
Han utformade mRNA-antikroppar när han arbetade vid Salk Institute 1988. Hans metodik för mRNA-antikroppar spelar en viktig roll i det nuvarande immuniseringssystemet för coronavirus.
Han menar att kampanjen för att vaccinera hela landet (USA) har pågått i över sex månader, men det finns fortfarande mycket folk inte vet – och kanske aldrig kommer att få veta. Det beror på att viktiga säkerhetsuppgifter inte samlas in på ett rigoröst sätt.