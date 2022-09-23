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23.09.2022 У нас есть все возможности примирения. (Выпуск №252. Часть 1)
Vera77
Vera77
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5808 views • September 23, 2022

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06:39 Эта война надолго… / Леонид Ивашов / Александр Пасечник https://www.youtube.com/watch?v=Hd8tWyvP2bc

21:52 Грандиозная конференция на очень важную тему / Квачков, Сивков, Соболев, Кульнев, Делягин, Платошкин https://www.youtube.com/watch?v=zp2qke0QVlA

28:24 ЛОЖЬ ФАНЕРНОГО МАРШАЛА . Владимир Квачков https://www.youtube.com/watch?v=OzemkieD44I

37:20 Афонский старец Иосиф Исихаст.Жизнь и учение. https://www.youtube.com/watch?v=rDjgqRAL7NQ

54:15 МНЕНИЕ. Путин врагов России вполне устраивает. https://3rm.info/main/90277-mnenie-putin-vragov-rossii-vpolne-ustraivaet-video.html

1:03:22 Украине дали новейшие гаубицы, а россияне топят сами себя: Жданов дал главные новости https://www.youtube.com/watch?v=AazCJEZP74Y

1:09:49 РАКЕТЫ ПОЛЕТЯТ ДАЛЕКО: США ДАЛИ ДОБРО НА УДАРЫ ПО ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ РФ? / Рамис ЮНУС https://www.youtube.com/watch?v=BFzr6HtMv8U

1:16:27 Афонский старец Иосиф Исихаст.Жизнь и учение. https://www.youtube.com/watch?v=rDjgqRAL7NQ

1:42:13 НОВОСТИ СВОБОДЫ: Численность армии России указом президента будет увеличена https://www.youtube.com/watch?v=JXry7138stw

1:49:27 Путинская подстилка СОЛОВЬЕВ устроил истерику в прямом эфире https://www.youtube.com/watch?v=Eq_D6ccU6rg

1:49:56 https://russian.rt.com/ussr/video/1050553-doneck-posledstviya-obstrela-vsu

1:53:33 Преподобный Арсений Каппадокийский. Рассказ Паисия Святогорца. Аудиокнига. https://www.youtube.com/watch?v=y3uHrUkxAds

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