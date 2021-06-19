Wappie Christel in paniek!

Wappie Christel Neven komt niet zo vaak live maar maakt nu een uitzondering want ze heeft nieuws op Facebook gelezen waar de honden geen brood van lusten.

Via Facebook messenger kreeg ze berichten over de gevolgen van het vaccin, ze moet er zelfs van huilen!

Want mensen krijgen een beroerte of acute leukemie en dat is echt waar want het staat op Facebook en het komt van een Amerikaanse site!

En met een bibberig stemmetje zegt ze: "Doordat jullie die spuit nemen gaan we richting communisme"

Tja, het moet zeer doen om te weten dat als je je niet vaccineert je vakantie wel op je buik kan schrijven.

Gelukkig heeft de Action nog hele leuke zwembadjes in de aanbieding, doe er je voordeel mee!