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EXCERPT: FAUCI PERPETRATING SAME CRIME FOR OVER 30 YEARS - FAKE TESTS FAKE EPIDEMICS
truth_now
truth_now
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44 views • September 19, 2021
EXCERPT - A PRESS CONFERENCE FROM 30 YEARS AGO
- REGARDING THE FAKE TESTS FAUCI WAS USING THEN TO CREATE A FAKE EPIDEMIC AND EXACTLY WHAT FAUCI IS DOING TODAY
- IT IS A DESCRIPTION FROM THE 30 YEARS AGO THAT DESCRIBES EXACTLY THE SAME CRIME FAUCI IS PERPETRATING TODAY- FAUCI CREATED A FAKE "EPIDEMIC" 30 YEARS AGO WITH THE SAME FAKE TYPES OF TESTS AS COVID
FAUCI NIH/CDC/FDA CREATING FAKE PANDEMICS USING FAKE TESTS FOR OVER 30 YEARS
- THIS VIDEO IS DESCRIBING EVERYTHING FAUCI/BIRX IS DOING TODAY WITH PROJECT COVID19 - ITS THE SAME GENOCIDAL SCAM WITH PROJECT COVID19 - THESE MURDERERS IN THE MEDICAL COMMUNITY HAVE BEEN MASS MURDERING FOR OVER 30 YEARS
AND MAKING BILLIONS OF DOLLARS FROM IT
https://www.minds.com/research_start_point/
https://gab.com/stop_dirty_government
Fauci Accused of Bioterrorism 30 Years Ago- Full Interview
https://www.joshwhotv.com/v/.QG8r2A
Keywords
healthmedicinedoctors
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© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

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