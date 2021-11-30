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De Gevaren van MSG - Deel 3 'MSG, Kanker en uw Hart' (Smaakversterkers, E621)
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0 view • November 30, 2021
Deel 3 uit deze serie over MSG (monosodium glutamaat, E621) belicht de schadelijke effecten van de MSG op het hart en op kanker. MSG verstoort het hartritme en veroorzaakt zelfs hartaanvallen. MSG werkt als een groeimiddel voor kanker! http://naturalnews.com/044262_MSG_cancer_prevention_effects.html http://artikeltjes.com/lifestyle/smaakverstekers-msg-in-voedsel
http://msgtruth.org/what-exactly-is-msg
http://truthinlabeling.org/whatismonosodiumglutamate.html
Duizenden hartige voedingsproducten zoals vleeswaren, snacks, chips, soepen, sauzen, etc. bevatten MSG of andere smaakversterkers. MSG zit ook nog eens verborgen achter vele schuilnamen zoals gist extract, gehydroliseerde proteïne en aroma. MSG maakt uw voedsel lekkerder, maar het is NIET veilig! http://goedgeweten.be/ingredienten/e621/*
http://truthinlabeling.org/wherehidden.html http://naturalnews.com/034272_MSG_monosodium_glutamate.html
De schadelijke bijwerkingen van MSG zijn hoofdpijn, obesitas, hartproblemen, groeistoornissen, gedragsstoornissen, hormonale verstoring, ADHD, leerproblemen oogproblemen, kanker, etc. http://msgmyth.com/symptoms
Veel van deze gezondheidsproblemen ontstaan pas na de puberteit, vanwege een slecht functionerend hormoonstelsel door blootstelling aan MSG gedurende de eerste levensjaren. MSG beïnvloed vele lichaamsdelen waaronder hart, ademhaling, circulatie, maag, spieren, ogen, huid, zenuwen, etc. http://msgtruth.org/what-makes-me-msg-sensitive http://naturalnews.com/034031_MSG_health_effects.html
Indien men MSG blijft consumeren is afvallen haast onmogelijk. Naast de consumptie van kunstmatige zoetstoffen en transvetten is MSG de hoofdoorzaak van de huidige obesitas crisis. http://naturalnews.com/024438.html
Dr. John Olney ontdekte in 1969 dat MSG obesitas en hersen beschadiging veroorzaakte in muizen. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/06/16/this-common-food-additive-now-linked-to-weight-gain.aspx
http://naturalnews.com/009379_monosodium_glutamate_MSG.html
Het Voedingscentrum en de Consumentenbond beweren dat smaakversterkers veilig zijn. Echter, de wetenschappelijke studies die de 'veiligheid' van MSG aantonen, worden altijd gefinancierd door voedingsindustrie...
http://truthinlabeling.org/flawed.html
"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Vermijdt MSG en ontdek hoe uw gezondheid enorm zal verbeteren! http://artikeltjes.com/lifestyle/waarom-msg-vermijden
http://msgtruth.org/what-foods-should-i-avoid
Informatief boek over MSG 'Excitotoxins: The Taste That Kills' geschreven door Dr. Russell Blaylock, MD.
http://amazon.com/Excitotoxins-The-Taste-That-Kills/dp/0929173252
http://youtube.com/watch?v=tTSvlGniHok
Voor meer informatie over de giftigheid van MSG bekijk de film 'Sweet Misery' (vanaf 33:00). http://youtube.com/watch?v=toKyRlpmG7A
"Waarom geld uitgeven aan brood dat geen brood is? Waarom moeite doen voor iets dat niet bevredigen kan? Schenk aandacht aan mijn woorden. Eet wat voedzaam is, geniet ervan, met volle teugen!" Jesaja 55:2 (GNB96)
Video playlist 'The Dangers of MSG (E621)' http://youtube.com/view_play_list?p=E7C6A9A386BB500E
Radar reportage over schadelijke E-nummers waaronder MSG: http://youtube.com/watch?v=j5ZpWYOEpwg
Meer informatie over MSG:
http://healthline.com/nutrition/msg-good-or-bad#obesity
http://fonteine.com/e621.html
http://warriorsforhealth.com/smaakversterkers.html
http://msgmyth.com
http://saynotomsg.com
http://truthinlabeling.org
http://msgtruth.org
http://search.mercola.com/results.aspx?q=msg
http://foodreactions.org/allergy/600.html
http://science.naturalnews.com/Monosodium%5Fglutamate.html
http://science.naturalnews.com
Informatie over schadelijke E-nummers:
http://bol.com/nl/f/wat-zit-er-in-uw-eten/36249869
https://enummers-app.nl
http://foodreactions.org/allergy/additives.html
http://feingold.org/pg-overview.html
Hoe de publieke opinie wordt gemanipuleerd:
http://healingdaily.com/beliefs.htm
Fraude in de medische wereld:
http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html
Lukt het maar niet om af te vallen?
De oplossing is eigenlijk heel simpel.
Vermijd alle zoetstoffen, smaakversterkers en (gedeeltelijk) gehard(e) olie/vet (transvet).
Gebruik niet langer magnetrons omdat die tot 97% van de voedingswaarde en vitamines vernietigen.
Gebruik niet langer fluoride tandpasta.
Laat uw amalgaamvullingen VEILIG verwijderen.
Lees het boek 'Een Leven Lang Fit' van Harvey Diamond. Dit boek zal uw leven veranderen!
U zult nooit meer een dieet hoeven te volgen!
http://msgtruth.org/what-exactly-is-msg
http://truthinlabeling.org/whatismonosodiumglutamate.html
Duizenden hartige voedingsproducten zoals vleeswaren, snacks, chips, soepen, sauzen, etc. bevatten MSG of andere smaakversterkers. MSG zit ook nog eens verborgen achter vele schuilnamen zoals gist extract, gehydroliseerde proteïne en aroma. MSG maakt uw voedsel lekkerder, maar het is NIET veilig! http://goedgeweten.be/ingredienten/e621/*
http://truthinlabeling.org/wherehidden.html http://naturalnews.com/034272_MSG_monosodium_glutamate.html
De schadelijke bijwerkingen van MSG zijn hoofdpijn, obesitas, hartproblemen, groeistoornissen, gedragsstoornissen, hormonale verstoring, ADHD, leerproblemen oogproblemen, kanker, etc. http://msgmyth.com/symptoms
Veel van deze gezondheidsproblemen ontstaan pas na de puberteit, vanwege een slecht functionerend hormoonstelsel door blootstelling aan MSG gedurende de eerste levensjaren. MSG beïnvloed vele lichaamsdelen waaronder hart, ademhaling, circulatie, maag, spieren, ogen, huid, zenuwen, etc. http://msgtruth.org/what-makes-me-msg-sensitive http://naturalnews.com/034031_MSG_health_effects.html
Indien men MSG blijft consumeren is afvallen haast onmogelijk. Naast de consumptie van kunstmatige zoetstoffen en transvetten is MSG de hoofdoorzaak van de huidige obesitas crisis. http://naturalnews.com/024438.html
Dr. John Olney ontdekte in 1969 dat MSG obesitas en hersen beschadiging veroorzaakte in muizen. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/06/16/this-common-food-additive-now-linked-to-weight-gain.aspx
http://naturalnews.com/009379_monosodium_glutamate_MSG.html
Het Voedingscentrum en de Consumentenbond beweren dat smaakversterkers veilig zijn. Echter, de wetenschappelijke studies die de 'veiligheid' van MSG aantonen, worden altijd gefinancierd door voedingsindustrie...
http://truthinlabeling.org/flawed.html
"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Vermijdt MSG en ontdek hoe uw gezondheid enorm zal verbeteren! http://artikeltjes.com/lifestyle/waarom-msg-vermijden
http://msgtruth.org/what-foods-should-i-avoid
Informatief boek over MSG 'Excitotoxins: The Taste That Kills' geschreven door Dr. Russell Blaylock, MD.
http://amazon.com/Excitotoxins-The-Taste-That-Kills/dp/0929173252
http://youtube.com/watch?v=tTSvlGniHok
Voor meer informatie over de giftigheid van MSG bekijk de film 'Sweet Misery' (vanaf 33:00). http://youtube.com/watch?v=toKyRlpmG7A
"Waarom geld uitgeven aan brood dat geen brood is? Waarom moeite doen voor iets dat niet bevredigen kan? Schenk aandacht aan mijn woorden. Eet wat voedzaam is, geniet ervan, met volle teugen!" Jesaja 55:2 (GNB96)
Video playlist 'The Dangers of MSG (E621)' http://youtube.com/view_play_list?p=E7C6A9A386BB500E
Radar reportage over schadelijke E-nummers waaronder MSG: http://youtube.com/watch?v=j5ZpWYOEpwg
Meer informatie over MSG:
http://healthline.com/nutrition/msg-good-or-bad#obesity
http://fonteine.com/e621.html
http://warriorsforhealth.com/smaakversterkers.html
http://msgmyth.com
http://saynotomsg.com
http://truthinlabeling.org
http://msgtruth.org
http://search.mercola.com/results.aspx?q=msg
http://foodreactions.org/allergy/600.html
http://science.naturalnews.com/Monosodium%5Fglutamate.html
http://science.naturalnews.com
Informatie over schadelijke E-nummers:
http://bol.com/nl/f/wat-zit-er-in-uw-eten/36249869
https://enummers-app.nl
http://foodreactions.org/allergy/additives.html
http://feingold.org/pg-overview.html
Hoe de publieke opinie wordt gemanipuleerd:
http://healingdaily.com/beliefs.htm
Fraude in de medische wereld:
http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html
Lukt het maar niet om af te vallen?
De oplossing is eigenlijk heel simpel.
Vermijd alle zoetstoffen, smaakversterkers en (gedeeltelijk) gehard(e) olie/vet (transvet).
Gebruik niet langer magnetrons omdat die tot 97% van de voedingswaarde en vitamines vernietigen.
Gebruik niet langer fluoride tandpasta.
Laat uw amalgaamvullingen VEILIG verwijderen.
Lees het boek 'Een Leven Lang Fit' van Harvey Diamond. Dit boek zal uw leven veranderen!
U zult nooit meer een dieet hoeven te volgen!
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