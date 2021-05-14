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СЫНЫ РУСИ - ОТКРОЙТЕ ГЛАЗА... Наши герои и ветераны ожидают новых героев!!!
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1354 views • May 14, 2021
Дорогие братья и сестры! Посмотрите это видео. Вы поймете всю степень цинизма и лицемерия Путина и его кремлевского кагала, когда они паразитируют на теме Великой Отечественной войны. Наши предки победили гитлеровский фашизм, но нас победил еврейско-хабадский фашизм, одной главой которого является именно Путин.
Фашисты в 20-м веке погубили десятки миллионов наших граждан, но и Путин со своим кагалом за все годы своей нераздельной власти погубил не меньше русских людей, а, скорее всего, даже больше. И пока мы проигрываем в этой войне, т.к. мы даже не сопротивляемся этому оккупационному жидовскому игу, уничтожающему нас.
Наша битва впереди и к ней нужно готовиться, прежде всего, духовно. Царь грядет! И под его скипетром мы очистим наше Отечество от всей этой антихристовой нечисти, а Русскую церковь от всех врагов и предателей Христа! Так и будет. Слава Богу за все! Аминь.
Фашисты в 20-м веке погубили десятки миллионов наших граждан, но и Путин со своим кагалом за все годы своей нераздельной власти погубил не меньше русских людей, а, скорее всего, даже больше. И пока мы проигрываем в этой войне, т.к. мы даже не сопротивляемся этому оккупационному жидовскому игу, уничтожающему нас.
Наша битва впереди и к ней нужно готовиться, прежде всего, духовно. Царь грядет! И под его скипетром мы очистим наше Отечество от всей этой антихристовой нечисти, а Русскую церковь от всех врагов и предателей Христа! Так и будет. Слава Богу за все! Аминь.
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