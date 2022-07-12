Planet Lockdown - Catherine Austin Fitts (Ντοκιμαντέρ)

Το Facebook και το YouTube απαγόρευσαν την ταινία «Planet Lockdown», όταν το βίντεο, συγκέντρωσε περισσότερες από 20 εκατομμύρια προβολές.Οι τεχνολογικοί γίγαντες, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Instagram, YouTube και TikTok άρχισαν να καθαρίζουν διαφημιστικά κλιπ της ταινίας από τις πλατφόρμες τους για παραβίαση των κανόνων κατά της παραπληροφόρησης. Το GoFundMe αφαίρεσε επίσης μια σελίδα συγκέντρωσης κεφαλαίων για τα έξοδα μετά την παραγωγή που σχετίζονται με την ταινία, η οποία είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 8.000 $.

ΚΛΑΣΙΚH ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ ΑΣΠΡΟ, Ο ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.





-----------------------





Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND