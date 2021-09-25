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Un économiste de la FDA sur la "vaccination" Covid - Project Veritas : Partie 2
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30 views • September 25, 2021
Taylor Lee, économiste à la FDA a déclaré qu'en raison de l'hésitation d'une grande partie de la communauté afro-américaine à se faire vacciner par le COVID, la solution serait de leur envoyer une fléchette pleine de vaccin contee le COVID. Mais avant il voudrait commencer par les blancs afin que cela fasse moins « raciste ».
Il poursuit:
« Il faut créer un registre des personnes qui ne sont pas vaccinées. Bien que cela ressemble beaucoup à l'Allemagne (nazie)."
Lee : "L'Allemagne nazie... Je veux dire, pensez-y comme à l'étoile juive [pour les Américains non vaccinés]."
Lee : "Je vais faire du porte-à-porte et poignarder tout le monde [avec le vaccin COVID], 'Oh, c'est juste votre injection de rappel ! Voilà !"
Source vidéo : Humain Souverain
https://rumble.com/vmx107-project-veritas-expose-les-vaccins-covid-19-part-2-fda.html?mref=6zof&;mrefc=5
Il poursuit:
« Il faut créer un registre des personnes qui ne sont pas vaccinées. Bien que cela ressemble beaucoup à l'Allemagne (nazie)."
Lee : "L'Allemagne nazie... Je veux dire, pensez-y comme à l'étoile juive [pour les Américains non vaccinés]."
Lee : "Je vais faire du porte-à-porte et poignarder tout le monde [avec le vaccin COVID], 'Oh, c'est juste votre injection de rappel ! Voilà !"
Source vidéo : Humain Souverain
https://rumble.com/vmx107-project-veritas-expose-les-vaccins-covid-19-part-2-fda.html?mref=6zof&;mrefc=5
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