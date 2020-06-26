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El teatro plandémico (Dr. Stefan Lanka)
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173 views • June 26, 2020
Dr. Stefan Lanka es un reconocido biólogo y virólogo alemán, seguidor de las leyes del Dr. Hamer.
Ya demostró ante el Tribunal Supremo de Alemania la inexistencia del virus del Sarampión.
En esta ocasión nos explica la historia del fraude de los virus y su contagio, iniciado por Pasteur y Koch el siglo pasado, en Francia y Alemania respectivamente, así como su utilización para crear terror y miedo en la sociedad.
La teoría microbiana del contagio de Pasteur es en la que se basa la ciencia médica oficial, es indemostrable y no cumple ni con los postulados de Koch.
Ofrecemos este vídeo con el audio mejorado.
FUENTE: Canal Hermanos Barea:
https://www.youtube.com/watch?v=Q5j9wo8QtY4
Enlace al video traducido del canal Druida 1970: https://www.youtube.com/watch?v=DVuQ7...
Enlaces a documentos de Stefan Lanka:
https://www.dropbox.com/s/v1v55q7uk74...
https://www.dropbox.com/s/i0nav5pztfr...
Ya demostró ante el Tribunal Supremo de Alemania la inexistencia del virus del Sarampión.
En esta ocasión nos explica la historia del fraude de los virus y su contagio, iniciado por Pasteur y Koch el siglo pasado, en Francia y Alemania respectivamente, así como su utilización para crear terror y miedo en la sociedad.
La teoría microbiana del contagio de Pasteur es en la que se basa la ciencia médica oficial, es indemostrable y no cumple ni con los postulados de Koch.
Ofrecemos este vídeo con el audio mejorado.
FUENTE: Canal Hermanos Barea:
https://www.youtube.com/watch?v=Q5j9wo8QtY4
Enlace al video traducido del canal Druida 1970: https://www.youtube.com/watch?v=DVuQ7...
Enlaces a documentos de Stefan Lanka:
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