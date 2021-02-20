Derechos, Acuerdos, Pactos, Tratados, Leyes y Apoyo Internacional a las Naciones, Medicos y Gobernantes que luchan contra los Planes Globalistas de Exterminio

¿Unión, apoyo y Diodo de Cloro que salva vidas o desunión, conflicto lucha y pseudo vacunas “anti” covid de la muerte?

Derechos, Leyes, Acuerdos, Pactos, Tratados y Apoyo Internacional brindado a Naciones, médico, gobernantes y legisladores que luchan contra estos planes de exterminio global.

Ya son muchos los logros alcanzados en el ámbito médico, sanitario, científico, jurídico y legal los cuales nos permiten combatir y frenar esta agenda de debilitamiento, exterminio, control y explotación realizada a nivel planetario, estos planes de pseudo vacunas transgénicas de la muerte los cuales nos quieren imponer de manera engañosa, compulsiva, obligatoria y violatoria, y a su vez nos permiten efectivamente revertir esta pandemia haciéndolo con adecuados tratamientos médicos como ser la aplicación del dióxido de cloro complementado con ibuprofeno inhalado, terapia orto molecular, peróxido, ivermectina, etc.

La legalización del dióxido de cloro en Bolivia y la culminación definitiva de los ensayos clínicos efectuados por AEMEMI de Ecuador, marcan un rotundo hito en la historia de nuestra Humanidad.



Abordando la problemática de la pandemia y su eventual cuarentena y haciéndolo teniendo en cuenta todos los aspectos: científico, médico y sanitario, humanitario, social y económico, político, geopolítico, jurídico y legal, de los mismos se desprenden los siguientes interrogantes:

. Esta pandemia, ¿es real o es un mal intencionado y premeditado genocidio mundial?

. ¿Qué hay detrás de la cuarentena y de la imposición compulsiva y obligatoria de las nuevas vacunas de diseño ARN “anti covid”?

. Estas, ¿son seguras, efectivas y necesarias, o todo lo contrario?

. ¿Qué es el dióxido de cloro y debido a que se lo censura, prohíbe, difama y se lo ataca tanto?

. Este, ¿realmente es toxico, ineficaz e incluso peligroso, o todo lo contrario y de verdad cura?

. ¿Existen precedentes históricos referentes a la no toxicidad y eficacia del CDS como tratamiento terapéutico?

. De igual manera, en el presente, ¿ya se han logrado ensayos clínicos terapéuticos los cuales sustentan la eficacia del CDS?

. Los médicos y científicos que tanto lo apoyan, consumen para uso terapéutico propio, difunden e incluso lo utilizan con sus pacientes como tratamiento terapéutico para muchas afecciones graves incluidos los síndromes de covid, ¿por qué son tan atacados, censurados, perseguidos, prohibidos, profesional y jurídicamente sancionados, difamados, presionados e incluso amenazados?

. De igual manera, ¿por qué son tan atacados, censurados, profesionalmente castigados, difamados, perseguidos, prohibidos, presionados e incluso amenazados los periodistas, medios de comunicación, políticos y cualquier otra persona que esté a favor del dióxido de cloro y por ende este apoyándolo o difundiéndolo?

. ¿Qué oscuros intereses, verdades y mentiras se esconden detrás de todo esto?

. ¿Quiénes son los que están a favor y en contra del dióxido de cloro?

. ¿Quiénes son los que están a favor y en contra de las vacunas de diseño de nueva generación “anti” pandemia?

. ¿Quiénes son los que mienten, traicionan y explotan a los enfermos y pacientes, y quienes los que no?



En cumplimiento de la agenda de destrucción, dominio y explotación de esta manipulada pandemia impulsada por los poderes globalistas supranacionales, algunos traidores gobiernos de Latinoamérica ya están promulgando peligrosas leyes de vacunación obligatoria que violan los derechos individuales y constitucionales.

Si cae Latinoamérica, cae el mundo entero.

Por lo tanto, despertemos ya, despertemos de una vez. Saltemos a la acción. Nuestro futuro, nuestro destino y nuestras vidas están en inminente riesgo.

Solamente logrando estar inteligente y sólidamente unidos lograremos vencer dichos planes y agendas.

Gracias a la valentía de algunos médicos, científicos, periodistas y medios de comunicación independientes, abogados, jueces y políticos, ya se están llevando a cabo acciones legales a nivel nacional e internacionales a favor del dióxido de cloro y en contra de quienes pretenden continuar llevando a cabo la agenda de esta pandemia sustentada por las elites globalistas pertenecientes a este Nuevo Orden Mundial.

Sigamos el ejemplo de estos valerosos héroes, sumémonos todos a estas iniciativas, saltemos de una vez por todas a la acción. Aprovechemos estas oportunidades, ya no queda más tiempo que perder.



Ver en este mismo Canal contenidos referidos al mismo tema:

. ¿Pandemia real o premeditado genocidio? (Apoyo a Bolivia)

. ¿Vacunas “anti” covid de la muerte o Dióxido de Cloro que Salva Vidas? (versión ampliada)

. La verdad del Dióxido de Cloro - Ensayos clínicos CDS definitivos, formulación de AEMEMI

. Dioxido de Cloro. C5N entrevista al Dr. Marcelo Fernandez “versión editada”

. Replica a una medica pseudo cientifica y algo mas – versión estilizada para gente sensible –

. Covid 19, plandemia, cuarentenas y pseudo vacunas transgenicas experimentales. Violacion a los derechos del paciente