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Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ (15-10-2019)
ACADEMY OF INNER LIGHT
ACADEMY OF INNER LIGHT
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14 views • April 28, 2020
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ;
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ;
ΠΟΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;
ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ;
ΜΗΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ;
ΠΟΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ;
ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΩΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΒΙΝΤΕΟ.

Η Κατερίνα Κωστάκη είναι ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια
θεραπεύτρια, μέντορας, Blogger Youtuber και ομιλήτρια
στις Live εκπομπές της με τίτλο "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED" στην κλειστή ομάδα της στο FACEBOOK "ACADEMY OF INNER LIGHT" -Κάθε Σάββατο στις 11 μμ & στο κανάλι της στο YOUTUBE .
Σχετικός σύνδεσμος: https://academyofinnerlight.blogspot.com/2019/10/live-reloaded-28-09-2019.html

Δημιουργός της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας ACADEMY OF INNER LIGHT.
Έχει εκδόσει 8 βιβλία, 5 ελληνικά και 3 αγγλικά, όλα διαθέσιμα στο AMAZON και άλλα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία.

BIBLIOGRAPHY-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ AMAZON/ALL BOOKS OF KATERINA KOSTAKI ARE AVAILABLE ON AMAZON ή στο email : [email protected]

Ελληνικές Εκδόσεις/Greek Publications

*Το ταξίδι της ζωής φέρνει ελπίδες/The Life Journey that carries Hopes-Greek Edition :https://www.amazon.com/gp/product/1546615407/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i8

*Συμπαντικό Φως/Cosmic Light-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1548026239/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i7

*Συμπαντικά Ειδύλλια/Cosmic Romances-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/154678327X/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i4

*Εσώτερες Φωνές (Μηνύματα απο τον Φύλακα Άγγελο μου)/Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1978175310/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i6

*Η Πριγκίπισσα της Πορφύρας/The Princess of Porphyra (Volume 1) (Greek Edition):
https://www.amazon.com/gp/product/1977555136/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i3


Αγγλικές Εκδόσεις/English Publications
*Cosmic Light:https://www.amazon.com/gp/product/1456832794/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2

*The Angels Planet:Tales from Alcyone, Pleiades Constellation:https://www.amazon.com/gp/product/1546879102/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vamf_taft_p1_i1

*Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel:https://www.amazon.com/gp/product/1545496102/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0

ALTERNATIVELY VISIT MY AMAZON PAGE/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΑΜΑΖΟΝ:https://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2

ACADEMY OF INNER LIGHT NETWORK
AMAZON PAGE:https://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2
FACEBOOK PROFESSIONAL PAGE: http://www.facebook.com/authorkaterinakostaki
FACEBOOK CLOSED GROUP 1 (ACADEMY OF INNER LIGHT):http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight
FACEBOOK CLOSED GROUP 2 (ENDLESS LIFE JOURNEY):http://www.facebook.com/groups/endlesslifejourney
FACEBOOK PAGE: http://www.facebook.com/academyofinnerlight
FACEBOOK PROFILE: http://www.facebook.com/katerinakostaki
TWITTER:http://www.twitter.com/katerinakostaki
YOUTUBE:http://www.youtube.com/user/katerinakostaki1966
LINKEDIN:https://www.linkedin.com/in/katerinakostaki
INSTAGRAM: http://www.instagram.com/katerina_kostaki_official
WEBPAGE:http://KaterinaKostaki.wixsite.com/academyofinnerlight
BLOG1:http://endlesslifejourney.blogspot.com
BLOG2:http://www.academyofinnerlight.com
Keywords
spiritualityearth changeskaterina kostakiacademy of inner lightcosmic changesspiritual teachings
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