Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ (15-10-2019)

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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ;
ΠΟΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;
ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ;
ΜΗΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ;
ΠΟΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ;
ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΩΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΒΙΝΤΕΟ.
Η Κατερίνα Κωστάκη είναι ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια
θεραπεύτρια, μέντορας, Blogger Youtuber και ομιλήτρια
στις Live εκπομπές της με τίτλο "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED" στην κλειστή ομάδα της στο FACEBOOK "ACADEMY OF INNER LIGHT" -Κάθε Σάββατο στις 11 μμ & στο κανάλι της στο YOUTUBE .
Σχετικός σύνδεσμος: https://academyofinnerlight.blogspot.com/2019/10/live-reloaded-28-09-2019.html
Δημιουργός της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας ACADEMY OF INNER LIGHT.
Έχει εκδόσει 8 βιβλία, 5 ελληνικά και 3 αγγλικά, όλα διαθέσιμα στο AMAZON και άλλα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία.
BIBLIOGRAPHY-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ AMAZON/ALL BOOKS OF KATERINA KOSTAKI ARE AVAILABLE ON AMAZON ή στο email : [email protected]
Ελληνικές Εκδόσεις/Greek Publications
*Το ταξίδι της ζωής φέρνει ελπίδες/The Life Journey that carries Hopes-Greek Edition :https://www.amazon.com/gp/product/1546615407/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i8
*Συμπαντικό Φως/Cosmic Light-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1548026239/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i7
*Συμπαντικά Ειδύλλια/Cosmic Romances-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/154678327X/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i4
*Εσώτερες Φωνές (Μηνύματα απο τον Φύλακα Άγγελο μου)/Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel-Greek Edition:https://www.amazon.com/gp/product/1978175310/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i6
*Η Πριγκίπισσα της Πορφύρας/The Princess of Porphyra (Volume 1) (Greek Edition):
https://www.amazon.com/gp/product/1977555136/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i3
Αγγλικές Εκδόσεις/English Publications
*Cosmic Light:https://www.amazon.com/gp/product/1456832794/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2
*The Angels Planet:Tales from Alcyone, Pleiades Constellation:https://www.amazon.com/gp/product/1546879102/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vamf_taft_p1_i1
*Inner Voices Within:Messages from my Guardian Angel:https://www.amazon.com/gp/product/1545496102/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
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