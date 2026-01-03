О Картине «Под голубыми Небесами» и куполе над Землёй. В.ПреобРАженская #планетаземля #живопись

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Картина Виктории ПреобРАженской «Под голубыми Небесами» /01.08.2024/ Холст, акрил. 50х40
Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.
ПРОРОЧЕСТВА О ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ МИРА —
и
Защита от чипизации! «...Абсолют Непроницаем. Кто живёт в Моих ВибРАциях, — неподвластен Силам Тьмы, ибо они — его не достигают, ибо в нём — Мой Свет» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир Тебе...», 15.07.1995). См. САЙТ:
«Матерь Мира — Это Единство Двух Начал»
(Виктория ПреобРАженская. «Ещё раз о Сущности Софии Премудрости Света», 29.03.2024 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/eschyo-raz-o-suschnosti-sofii-premudrosti-sveta ).
Предсказанный Приход Утешительницы, Духа Истины, ТриЕдиной Матери Софии Премудрости, — 1990 Год.
Если и Женское и Мужское Два Начала пребывают в одном Образе, — то это Явление Абсолюта!
Кто осознает это, тот примет Помощь. И будет подготовлен к Грядущему Преображению, предсказанному Переходу в Эру Света.
Остальные, как лишившие себя защиты, безверные, будут насильственно «помечены» силами зла, уколоты будто «вакцинами», чипами, их души окажутся порабощены. Возможность эволюции их душ и сознании будет утрачена для Вселенной.
Сейчас необходимо быть внимательными, это время разделения добра и зла. Все делают свой выбор.
Да очистится скорее планета!
Да будет Свет! Любовь! Добро!
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
