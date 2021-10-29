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29.10.2021. Почему никто ничего не делает? (Выпуск № 224 часть I (2)).
Vera77
Vera77
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6846 views • October 29, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].

Содержание:

00:01 Лучшие православные рассказы священников и истории мирян - ТОП СБОРНИК. https://www.youtube.com/watch?v=2VHCG5BoE_w.
17:09 Игумения Арсения. Жизнь и наставления. Вступление. https://www.youtube.com/watch?v=I-GqkmeQGAs.
19:37 Лучшие православные рассказы священников и истории мирян - ТОП СБОРНИК. https://www.youtube.com/watch?v=2VHCG5BoE_w.
01:02:45 Супер наглость! Ватикан переписывает библию ! Папа отменяет грехи секс меньшинств ! // Америка США. https://www.youtube.com/watch?v=W3TNspnhAVI.
01:23:01 Когда тяжко вам становится от того, что творят ваши дети, тогда вы плачете... https://www.youtube.com/watch?v=Vzs4OekCqX8.
01:32:25 Помни одну цифру - не заблудишься в лесу!!! https://www.youtube.com/watch?v=ytLnVoWDZ9Y.

Сегодня мы послушаем различные православные рассказы о житии не только монахов, но и простых мирян. Узнаем о наставлении игумении Арсении. Также поговорим о людях, которые носят маски в местах, где нет людей и как к ним относиться.
Keywords
healthreligionortodoxic
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