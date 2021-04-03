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[VOSTFR] WELL Health-Safety Rating | Agenda 2030 & Covid-19 - Dictature sanitaire totale
Le Vlogue
Le Vlogue
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51 views • April 03, 2021
Vidéo trouvée sur GAB :
https://gab.com/a/posts/105988188505077728

• • • Pour comprendre à quel point ces dingues vont faire un enfer de nos vies. • • •
Au passage, notez que la plupart des personnalités qui promeuvent cet organisme sont toute réputées comme des satanistes notoires. Le Deepak Chopra semble souffrir du même mal que Céline Dion, Johnny Depp, et compagnie. • • •

Présentation de Well Building Institut pour leur vidéo de propagande pour le contrôle sanitaire des peuples :
« NEW YORK - 25 janvier 2021 - Alors que le monde continue de lutter contre le COVID-19 et que les communautés s'efforcent de reprendre leurs activités, il est plus important que jamais de renforcer la confiance dans la sécurité des bâtiments et des espaces partagés. Aujourd'hui, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Michael B. Jordan, Robert DeNiro, Venus Williams, Wolfgang Puck, Deepak Chopra et le 17e chirurgien général Richard Carmona se sont réunis dans une nouvelle campagne publicitaire intégrée pour sensibiliser à l'importance du classement WELL Santé-Sécurité, une désignation tierce fondée sur des preuves pour vérifier qu'un bâtiment ou un espace a pris les mesures nécessaires pour donner la priorité à la santé et à la sécurité de son personnel, de ses visiteurs et des autres parties prenantes. Les ambassadeurs encouragent les gens à rechercher des bâtiments et des espaces portant le sceau WELL Santé-Sécurité sur leurs fenêtres ou leurs portes afin de se sentir plus confiants dans leur décision d'y entrer. »
Le site de WBI :
https://www.wellcertified.com/

Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/

Mon Linktree
https://linktr.ee/margueriterothe

GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe

Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe

https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe

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