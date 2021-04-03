© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
[VOSTFR] WELL Health-Safety Rating | Agenda 2030 & Covid-19 - Dictature sanitaire totale
Follow
1
Share
Report
51 views • April 03, 2021
Vidéo trouvée sur GAB :
https://gab.com/a/posts/105988188505077728
• • • Pour comprendre à quel point ces dingues vont faire un enfer de nos vies. • • •
Au passage, notez que la plupart des personnalités qui promeuvent cet organisme sont toute réputées comme des satanistes notoires. Le Deepak Chopra semble souffrir du même mal que Céline Dion, Johnny Depp, et compagnie. • • •
Présentation de Well Building Institut pour leur vidéo de propagande pour le contrôle sanitaire des peuples :
« NEW YORK - 25 janvier 2021 - Alors que le monde continue de lutter contre le COVID-19 et que les communautés s'efforcent de reprendre leurs activités, il est plus important que jamais de renforcer la confiance dans la sécurité des bâtiments et des espaces partagés. Aujourd'hui, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Michael B. Jordan, Robert DeNiro, Venus Williams, Wolfgang Puck, Deepak Chopra et le 17e chirurgien général Richard Carmona se sont réunis dans une nouvelle campagne publicitaire intégrée pour sensibiliser à l'importance du classement WELL Santé-Sécurité, une désignation tierce fondée sur des preuves pour vérifier qu'un bâtiment ou un espace a pris les mesures nécessaires pour donner la priorité à la santé et à la sécurité de son personnel, de ses visiteurs et des autres parties prenantes. Les ambassadeurs encouragent les gens à rechercher des bâtiments et des espaces portant le sceau WELL Santé-Sécurité sur leurs fenêtres ou leurs portes afin de se sentir plus confiants dans leur décision d'y entrer. »
Le site de WBI :
https://www.wellcertified.com/
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
Mon Linktree
https://linktr.ee/margueriterothe
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://gab.com/a/posts/105988188505077728
• • • Pour comprendre à quel point ces dingues vont faire un enfer de nos vies. • • •
Au passage, notez que la plupart des personnalités qui promeuvent cet organisme sont toute réputées comme des satanistes notoires. Le Deepak Chopra semble souffrir du même mal que Céline Dion, Johnny Depp, et compagnie. • • •
Présentation de Well Building Institut pour leur vidéo de propagande pour le contrôle sanitaire des peuples :
« NEW YORK - 25 janvier 2021 - Alors que le monde continue de lutter contre le COVID-19 et que les communautés s'efforcent de reprendre leurs activités, il est plus important que jamais de renforcer la confiance dans la sécurité des bâtiments et des espaces partagés. Aujourd'hui, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Michael B. Jordan, Robert DeNiro, Venus Williams, Wolfgang Puck, Deepak Chopra et le 17e chirurgien général Richard Carmona se sont réunis dans une nouvelle campagne publicitaire intégrée pour sensibiliser à l'importance du classement WELL Santé-Sécurité, une désignation tierce fondée sur des preuves pour vérifier qu'un bâtiment ou un espace a pris les mesures nécessaires pour donner la priorité à la santé et à la sécurité de son personnel, de ses visiteurs et des autres parties prenantes. Les ambassadeurs encouragent les gens à rechercher des bâtiments et des espaces portant le sceau WELL Santé-Sécurité sur leurs fenêtres ou leurs portes afin de se sentir plus confiants dans leur décision d'y entrer. »
Le site de WBI :
https://www.wellcertified.com/
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
Mon Linktree
https://linktr.ee/margueriterothe
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.